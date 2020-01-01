ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ระบบนิเวศ Flow EVM ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Flow EVM เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
0.00%
-0.01%
0.00%
$ 1.30B
$ 20.85K
2
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999605
+0.01%
0.00%
+0.23%
$ 33.74M
$ 3.70M
3
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,884.26
+0.03%
+0.00%
+0.63%
$ 13.83M
$ 124.02K
4
Froth
Froth
FROTH
$ 0.00089623
+0.28%
-0.02%
-7.72%
$ 876.98K
$ 424.41
5
ayFLOW
ayFLOW
AYFLOW
$ 0.03714061
+0.38%
-0.03%
-1.45%
$ 777.58K
$ 5.85K
6
BETA
BETA
BETA
$ 0.00012882
+0.37%
+0.02%
+12.41%
$ 128.85K
$ 597.68
7
Wrapped Flow
Wrapped Flow
WFLOW
$ 0.03000352
-0.03%
-0.03%
-1.45%
$ 28.49K
$ 277.01K
8
TSHOT Token
TSHOT Token
TSHOT
$ 0.199187
+0.29%
-0.02%
-12.28%
$ 9.87K
$ 72.82

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Flow EVM คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Flow EVM เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 8 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1.35B
โทเค็น ระบบนิเวศ Flow EVM ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Flow EVM ที่ติดตามบน MEXC นั้น BETA แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Flow EVM กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 8 ระบบนิเวศ Flow EVM ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Flow EVM ยอดนิยม รวมถึง USDF, USDC.E, WETH. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Flow EVM คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Flow EVM ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1.35B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Flow EVM นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง