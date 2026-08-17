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ราคาปัจจุบัน SPCX69 วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SPCX69 เท่ากับ 648,288 USD ติดตามการอัปเดตราคา SPCX69 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน SPCX69 วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SPCX69 เท่ากับ 648,288 USD ติดตามการอัปเดตราคา SPCX69 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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SPCX69 ราคา (SPCX69)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SPCX69 เป็น USD

$0.00066052
$0.00066052$0.00066052
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
SPCX69 (SPCX69) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:24:40 (UTC+8)

ราคา SPCX69 วันนี้

ราคาปัจจุบัน SPCX69 (SPCX69) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.21% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SPCX69 เป็น USD คือ $ 0 ต่อ SPCX69.

SPCX69 มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 648,288 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1000.00M SPCX69 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SPCX69 เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00770421 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SPCX69 เคลื่อนไหว -0.11% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.31% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 157.80.

SPCX69 (SPCX69) ข้อมูลการตลาด

$ 648.29K
$ 648.29K$ 648.29K

$ 157.80
$ 157.80$ 157.80

$ 648.29K
$ 648.29K$ 648.29K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,262.223941
999,998,262.223941 999,998,262.223941

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SPCX69 คือ $ 648.29K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 157.80 อุปทานหมุนเวียนของ SPCX69 คือ 1000.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999998262.223941 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 648.29K

ประวัติราคา SPCX69 USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00770421
$ 0.00770421$ 0.00770421

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

-0.21%

-1.31%

-1.31%

ประวัติราคา SPCX69 (SPCX69) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา SPCX69 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SPCX69 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SPCX69 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SPCX69 เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.21%
30 วัน$ 0-45.59%
60 วัน$ 0-86.37%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา SPCX69

การคาดการณ์ราคา SPCX69 (SPCX69) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SPCX69 ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา SPCX69 (SPCX69) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ SPCX69 อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา SPCX69 จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SPCX69 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา SPCX69

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SPCX69 (SPCX69) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ SPCX69

ราคาปัจจุบันของ SPCX69 คือเท่าไร?

ราคาสดของ SPCX69 (SPCX69) คือ ฿ THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

SPCX69 ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน SPCX69 อยู่ในอันดับที่ #3287 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿20936951.17751878272000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ SPCX69 มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ SPCX69 คือ 999998262.223941 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ SPCX69 เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SPCX69 เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿ (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿ (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

SPCX69 ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

SPCX69 เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿0.2488132876612739724000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿ จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ SPCX69 ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ SPCX69?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป -0.21% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SPCX69

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:24:40 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ SPCX69 (SPCX69)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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