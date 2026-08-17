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ราคาปัจจุบัน Semantic Layer วันนี้ คือ 0.0023 USD มูลค่าตลาด 42 เท่ากับ 340,784 USD ติดตามการอัปเดตราคา 42 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Semantic Layer วันนี้ คือ 0.0023 USD มูลค่าตลาด 42 เท่ากับ 340,784 USD ติดตามการอัปเดตราคา 42 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Semantic Layer ราคา (42)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 42 เป็น USD

$0.00236667
$0.00236667$0.00236667
+0.08%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Semantic Layer (42) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:54:35 (UTC+8)

ราคา Semantic Layer วันนี้

ราคาปัจจุบัน Semantic Layer (42) วันนี้ $ 0.0023, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.60% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน 42 เป็น USD คือ $ 0.0023 ต่อ 42.

Semantic Layer มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 340,784 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 148.17M 42 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 42 เทรดระหว่าง $ 0.00216029 (ต่ำ) กับ $ 0.00236565 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.246045 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00113916

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น 42 เคลื่อนไหว +6.47% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.13% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.18K.

Semantic Layer (42) ข้อมูลการตลาด

$ 340.78K
$ 340.78K$ 340.78K

$ 1.18K
$ 1.18K$ 1.18K

$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M

148.17M
148.17M 148.17M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Semantic Layer คือ $ 340.78K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.18K อุปทานหมุนเวียนของ 42 คือ 148.17M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.30M

ประวัติราคา Semantic Layer USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00216029
$ 0.00216029$ 0.00216029
ต่ำสุด 24h
$ 0.00236565
$ 0.00236565$ 0.00236565
สูงสุด 24h

$ 0.00216029
$ 0.00216029$ 0.00216029

$ 0.00236565
$ 0.00236565$ 0.00236565

$ 0.246045
$ 0.246045$ 0.246045

$ 0.00113916
$ 0.00113916$ 0.00113916

+6.47%

+5.60%

-3.13%

-3.13%

ประวัติราคา Semantic Layer (42) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Semantic Layer เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001219
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Semantic Layer เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004412752
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Semantic Layer เป็น USD เท่ากับ $ -0.0009814449
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Semantic Layer เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000000140824148267

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0001219+5.60%
30 วัน$ -0.0004412752-19.18%
60 วัน$ -0.0009814449-42.67%
90 วัน$ +0.0000000140824148267+0.00%

การคาดการณ์ราคา Semantic Layer

การคาดการณ์ราคา Semantic Layer (42) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ 42 ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Semantic Layer (42) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Semantic Layer อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Semantic Layer จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา 42 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Semantic Layer

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Semantic Layer (42) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemInfrastructure

เกี่ยวกับ Semantic Layer

ราคาปัจจุบันของ Semantic Layer คือเท่าไร?

Semantic Layer มีราคาอยู่ที่ ฿0.074277264834220000 โดยเปลี่ยนแปลง 5.59% ในวันนี้

ชุมชนของ 42 เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Semantic Layer อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Infrastructure,BNB Chain Ecosystem,MEV Protection,Binance Alpha Spotlight การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ 42 ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

42 เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿7.94589114179811300000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿0.0367885604385000240000 ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 148166667.0 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Semantic Layer

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:54:35 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Semantic Layer (42)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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