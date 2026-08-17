ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน DuckChain Token วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด DUCK เท่ากับ 147,896 USD ติดตามการอัปเดตราคา DUCK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน DuckChain Token วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด DUCK เท่ากับ 147,896 USD ติดตามการอัปเดตราคา DUCK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DUCK

ข้อมูลราคา DUCK

DUCK คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DUCK

โทเคโนมิกส์ DUCK

การคาดการณ์ราคา DUCK

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

DuckChain Token โลโก้

DuckChain Token ราคา (DUCK)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DUCK เป็น USD

$0.00001698
$0.00001698$0.00001698
-14.70%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
DuckChain Token (DUCK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:21:34 (UTC+8)

ราคา DuckChain Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน DuckChain Token (DUCK) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 15.63% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DUCK เป็น USD คือ $ 0 ต่อ DUCK.

DuckChain Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 147,896 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 7.74B DUCK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DUCK เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01227779 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DUCK เคลื่อนไหว -7.81% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -55.89% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

DuckChain Token (DUCK) ข้อมูลการตลาด

$ 147.90K
$ 147.90K$ 147.90K

--
----

$ 169.83K
$ 169.83K$ 169.83K

7.74B
7.74B 7.74B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DuckChain Token คือ $ 147.90K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DUCK คือ 7.74B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 169.83K

ประวัติราคา DuckChain Token USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01227779
$ 0.01227779$ 0.01227779

$ 0
$ 0$ 0

-7.81%

-15.63%

-55.89%

-55.89%

ประวัติราคา DuckChain Token (DUCK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา DuckChain Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DuckChain Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DuckChain Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DuckChain Token เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-15.63%
30 วัน$ 0-74.87%
60 วัน$ 0-68.59%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา DuckChain Token

การคาดการณ์ราคา DuckChain Token (DUCK) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DUCK ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา DuckChain Token (DUCK) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ DuckChain Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา DuckChain Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DUCK ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา DuckChain Token

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

DuckChain Token (DUCK) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

AppchainsDuckChain EcosystemSmart Contract Platform

เกี่ยวกับ DuckChain Token

ราคาปัจจุบันของ DuckChain Token คือเท่าไร?

DuckChain Token ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -15.63% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดสดหลายแห่ง

วันนี้ DUCK มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของราคา DUCK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว ส่วนความผันผวนที่ต่ำลงแสดงถึงความเสถียร

ช่วงการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงสำหรับ DuckChain Token เป็นเท่าไร?

โทเค็นนี้มีการผันผวนระหว่าง ฿ (ต่ำสุด) และ ฿ (สูงสุด) นักเทรดมักใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินโมเมนตัมรายวันและแรงขับเคลื่อนของตลาด

DUCK มีปริมาณการซื้อขายมากแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DUCK มีปริมาณการซื้อขายสะสมอยู่ที่ ฿-- ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของตลาดที่มีต่อสินทรัพย์นี้

ราคาปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลเป็นอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลคือ ฿0.3965284510018205584000 และระดับต่ำสุดตลอดกาลคือ ฿ การเปรียบเทียบราคาระหว่างปัจจุบันกับระดับเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดเข้าใจวงจรระยะยาวได้ดีขึ้น

สภาพคล่องของตลาดสำหรับ DuckChain Token แข็งแกร่งแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งบ่งชี้ถึงความลึกของบัญชีคำสั่งซื้อและโอกาสในการดำเนินการได้อย่างราบรื่นในช่วงเวลาที่ตลาดมีการซื้อขายอย่างคึกคัก

DUCK เปรียบเทียบกับโทเค็น Smart Contract Platform,TON Ecosystem,Appchains,DuckChain Ecosystem อื่นๆ อย่างไร?

ในหมวดหมู่ Smart Contract Platform,TON Ecosystem,Appchains,DuckChain Ecosystem DUCK มีผลประกอบการที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพคล่องที่อยู่ที่ ฿-- และความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักเทรด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DuckChain Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:21:34 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ DuckChain Token (DUCK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DuckChain Token

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.026920
$0.026920$0.026920

+62.17%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06554
$0.06554$0.06554

-7.92%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001529
$0.001529$0.001529

-36.94%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.00748
$0.00748$0.00748

-14.80%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.02395
$0.02395$0.02395

+241.65%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.5720
$1.5720$1.5720

+106.84%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.026920
$0.026920$0.026920

+62.17%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002313
$0.0002313$0.0002313

+53.17%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.01451
$0.01451$0.01451

+31.90%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?