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โทเค็น Tokenized Gold ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

คริปโตทองคำแบบโทเค็นคือสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่าอ้างอิงกับราคาทองคำจริงแบบเรียลไทม์ โดยทั่วไป โทเค็นแต่ละหน่วยจะแทนปริมาณน้ำหนักทองคำที่กำหนด ซึ่งถูกเก็บรักษาไว้ในคลังที่ปลอดภัยและผ่านการตรวจสอบโดยผู้ออกโทเค็น โทเค็นเหล่านี้เปิดโอกาสให้นักลงทุนถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม พร้อมคุณสมบัติการแบ่งย่อย การโอน และสภาพคล่องตลอด 24/7 ของเทคโนโลยีบล็อกเชน

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,358.6
-0.02%
-0.04%
-0.24%
$ 2.67B
$ 40.80
2
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,376
-0.05%
-0.11%
-0.26%
$ 2.00B
$ 84.00
3
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 142.41
+0.45%
+0.02%
+0.89%
$ 339.82M
$ 4.52K
4
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,356.84
-0.01%
0.00%
-0.16%
$ 118.65M
$ 8.24M
5
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 4,362.0
0.00%
--
+1.07%
$ 85.08M
$ 3.69
6
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,362.97
-0.01%
-0.00%
-0.31%
$ 71.25M
$ 449.70K
7
Streamex GLDY
Streamex GLDY
GLDY
$ 4,376.82
0.00%
0.00%
-0.12%
$ 13.47M
--
8
Digital Gold
Digital Gold
DGLD
$ 4,327.8
-0.69%
-0.00%
-0.40%
$ 10.44M
$ 30.70
9
VNX Gold
VNX Gold
VNXAU
$ 141.16
+0.05%
-0.00%
+2.77%
$ 6.23M
$ 15.28K
10
Comtech Gold
Comtech Gold
CGO
$ 140.8
-0.12%
+0.01%
+1.06%
$ 3.38M
$ 892.59K
11
Kinka
Kinka
XNK
$ 4,013.83
0.00%
--
0.00%
$ 1.93M
$ 34.09K
12
Gold Token
Gold Token
GLDT
$ 1.18
0.00%
+0.01%
+12.70%
$ 703.56K
$ 795.38
13
Tenbin Gold
Tenbin Gold
TGLD
$ 4,338.71
0.00%
--
+1.13%
$ 606.46K
$ 2.23
14
Gold rStock
Gold rStock
GLDR
$ 549.57
0.00%
--
+0.01%
$ 76.16K
$ 9.96
15
Goldfish Gold
Goldfish Gold
GGBR
$ 4.375
+0.14%
+0.09%
+0.02%
--
$ 12.23K
16
GoldZip
GoldZip
XGZ
$ 140.74
+0.04%
-0.04%
-0.25%
--
$ 444.61

คำถามที่พบบ่อย

คริปโตทองคำแบบโทเค็นคืออะไร
คริปโตทองคำแบบโทเค็นเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเสถียร โดยแต่ละโทเค็นมีมูลค่าอ้างอิงกับน้ำหนักทองคำจริงที่กำหนด และมีทองคำแท่งค้ำประกันเต็มจำนวนซึ่งถูกเก็บไว้ในคลังที่ปลอดภัย
ผู้ออกโทเค็นทำอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าโทเค็นทองคำมีสินทรัพย์ค้ำประกันครบถ้วน
ผู้ออกโทเค็นทองคำจะรับรองการมีสินทรัพย์ค้ำประกันโดยการให้คลังทองคำจริงผ่านการตรวจสอบจากบุคคลที่สามอย่างสม่ำเสมอ และเผยแพร่หลักฐานการสำรองสินทรัพย์อย่างโปร่งใสบนบล็อกเชน
ผู้ออกโทเค็นทำอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าโทเค็นทองคำมีสินทรัพย์ค้ำประกันครบถ้วน
นักเทรดคริปโตใช้ทองคำแบบโทเค็นเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงตลาดขาลง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและความผันผวนรุนแรงของคริปโต โดยไม่ต้องแปลงเงินกลับไปเป็นสกุลเงินเฟียต
ข้อดีของการซื้อขายทองคำแบบโทเค็นเมื่อเทียบกับการถือทองคำแท่งจริงคืออะไร
การซื้อขายทองคำแบบโทเค็นมีข้อดีคือสามารถแบ่งย่อยได้ง่าย โอนข้ามประเทศได้ทันที ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาหรือประกันด้วยตัวเอง และยังสามารถนำไปปล่อยกู้ในโปรโตคอล DeFi เพื่อสร้างผลตอบแทนได้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ทองคำแบบโทเค็นไนซ์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง