คริปโตทองคำแบบโทเค็นคือสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่าอ้างอิงกับราคาทองคำจริงแบบเรียลไทม์ โดยทั่วไป โทเค็นแต่ละหน่วยจะแทนปริมาณน้ำหนักทองคำที่กำหนด ซึ่งถูกเก็บรักษาไว้ในคลังที่ปลอดภัยและผ่านการตรวจสอบโดยผู้ออกโทเค็น โทเค็นเหล่านี้เปิดโอกาสให้นักลงทุนถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม พร้อมคุณสมบัติการแบ่งย่อย การโอน และสภาพคล่องตลอด 24/7 ของเทคโนโลยีบล็อกเชน
การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ทองคำแบบโทเค็นไนซ์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง