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ราคาปัจจุบัน Crecoin วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด $CREC เท่ากับ 737,439 USD ติดตามการอัปเดตราคา $CREC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Crecoin วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด $CREC เท่ากับ 737,439 USD ติดตามการอัปเดตราคา $CREC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Crecoin ราคา ($CREC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 $CREC เป็น USD

$0.00039099
$0.00039099$0.00039099
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Crecoin ($CREC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:46:56 (UTC+8)

ราคา Crecoin วันนี้

ราคาปัจจุบัน Crecoin ($CREC) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.32% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน $CREC เป็น USD คือ $ 0 ต่อ $CREC.

Crecoin มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 737,439 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.88B $CREC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา $CREC เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00849716 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น $CREC เคลื่อนไหว +0.14% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.86% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 5.40.

Crecoin ($CREC) ข้อมูลการตลาด

$ 737.44K
$ 737.44K$ 737.44K

$ 5.40
$ 5.40$ 5.40

$ 3.92M
$ 3.92M$ 3.92M

1.88B
1.88B 1.88B

9,999,999,897.257
9,999,999,897.257 9,999,999,897.257

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Crecoin คือ $ 737.44K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 5.40 อุปทานหมุนเวียนของ $CREC คือ 1.88B โดยมีอุปทานรวมที่ 9999999897.257 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.92M

ประวัติราคา Crecoin USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00849716
$ 0.00849716$ 0.00849716

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

-0.32%

+0.86%

+0.86%

ประวัติราคา Crecoin ($CREC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Crecoin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Crecoin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Crecoin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Crecoin เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.32%
30 วัน$ 0+42.12%
60 วัน$ 0-24.47%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Crecoin

การคาดการณ์ราคา Crecoin ($CREC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ $CREC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Crecoin ($CREC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Crecoin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Crecoin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา $CREC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Crecoin

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เกี่ยวกับ Crecoin

ราคาปัจจุบันของ Crecoin คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿ โดย Crecoin มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.32% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ $CREC อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 1880699897.257 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ Crecoin คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿23816865.37870928358000 โดยอยู่ในอันดับที่ #3176 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

$CREC มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

Crecoin เข้ากับหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Solana Token-2022 อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Solana Ecosystem,Solana Token-2022 $CREC แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Crecoin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:46:56 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Crecoin ($CREC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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