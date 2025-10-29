ราคาปัจจุบัน DLMM วันนี้ คือ 0.00102732 USD ติดตามการอัปเดตราคา DLMM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DLMM ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน DLMM วันนี้ คือ 0.00102732 USD ติดตามการอัปเดตราคา DLMM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DLMM ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

DLMM โลโก้

DLMM ราคา (DLMM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DLMM เป็น USD

$0.00102732
$0.00102732$0.00102732
+12.50%1D
DLMM (DLMM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:40:17 (UTC+8)

ข้อมูลราคา DLMM (DLMM) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0.00112395
$ 0.00112395$ 0.00112395
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00112395
$ 0.00112395$ 0.00112395

$ 0.00177886
$ 0.00177886$ 0.00177886

$ 0
$ 0$ 0

-3.50%

+12.56%

+16.51%

+16.51%

ราคาเรียลไทม์ DLMM (DLMM) คือ $0.00102732 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDLMM ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0.00112395 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DLMM คือ $ 0.00177886 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DLMM มีการเปลี่ยนแปลง -3.50% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +12.56% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +16.51% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

DLMM (DLMM) ข้อมูลการตลาด

$ 805.38K
$ 805.38K$ 805.38K

--
----

$ 906.02K
$ 906.02K$ 906.02K

776.22M
776.22M 776.22M

873,216,269.190815
873,216,269.190815 873,216,269.190815

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DLMM คือ $ 805.38K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DLMM คือ 776.22M โดยมีอุปทานรวมที่ 873216269.190815 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 906.02K

ประวัติราคา DLMM (DLMM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา DLMM เป็น USD เท่ากับ $ +0.00011466
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DLMM เป็น USD เท่ากับ $ +0.0089292298
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DLMM เป็น USD เท่ากับ $ +0.0049763099
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DLMM เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00011466+12.56%
30 วัน$ +0.0089292298+869.18%
60 วัน$ +0.0049763099+484.40%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ DLMM (DLMM)

$DLMM is a first of its kind Internet Capital Market project, built on the Solana blockchain, that focuses on generating revenue through the project treasury and then distributing those profits through a buyback and burn mechanism. These profits are earned by leveraging various cross-chain liquidity provision platforms in order to grow the token treasury. The initially focus will be using lower liquidity, higher APR methods such as Meteora's DLMM platform.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา DLMM (USD)

DLMM (DLMM) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ DLMM (DLMM) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ DLMM

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา DLMM ตอนนี้!

DLMM เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ DLMM (DLMM)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ DLMM (DLMM) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DLMMโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DLMM (DLMM)

วันนี้ DLMM (DLMM) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DLMM เป็นUSD คือ 0.00102732 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DLMM เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DLMM เป็น USD คือ $ 0.00102732 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ DLMM คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DLMM คือ $ 805.38K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DLMM คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DLMM คือ 776.22M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DLMM คือเท่าใด?
DLMM ถึงราคา ATH ที่ 0.00177886 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DLMM คือเท่าไร?
DLMM ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ DLMM คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DLMM คือ -- USD
ปีนี้ DLMM จะสูงขึ้นอีกไหม?
DLMM อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DLMM เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:40:17 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

