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โทเค็น ระบบนิเวศ Stellar ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Stellar เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00093
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 20.73M
2
Stellar
Stellar
XLM
$ 0.1573
-0.19%
-0.88%
-2.96%
$ 5.32B
$ 1.07M
3
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999913
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 2.78B
$ 31.19M
4
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 4.25M
5
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 469.21M
$ 7.46M
6
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,074
+0.16%
+0.00%
-1.14%
$ 410.27M
$ 10.68K
7
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 162.63M
$ 1.07M
8
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,362.97
-0.01%
-0.00%
-0.31%
$ 71.25M
$ 449.70K
9
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62,719
-0.16%
-0.00%
-1.36%
$ 61.75M
$ 434.93
10
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.190613
-0.06%
+0.00%
-2.30%
$ 54.61M
$ 2.77K
11
VELO
VELO
VELO
$ 0.003077
-0.26%
-0.06%
-4.85%
$ 54.04M
$ 2.80M
12
SHX
SHX
SHX
$ 0.003004
-0.03%
-0.10%
-2.15%
$ 52.94M
$ 22.05M
13
Aquarius
Aquarius
AQUA
$ 0.00032055
-0.03%
+0.00%
-1.72%
$ 14.08M
$ 44.22K
14
GYEN
GYEN
GYEN
$ 0.00626767
+0.08%
+0.14%
-0.92%
$ 6.34M
$ 355.11
15
Realio
Realio
RIO
$ 0.033
0.00%
-0.33%
-5.72%
$ 5.37M
$ 457.34K
16
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.704962
0.00%
+0.22%
-0.34%
$ 5.34M
$ 3.36K
17
VNX Swiss Franc
VNX Swiss Franc
VCHF
$ 1.22
0.00%
-0.00%
-1.61%
$ 4.98M
$ 29.52K
18
Afreum
Afreum
AFR
$ 0.00055372
+0.13%
0.00%
-1.06%
$ 4.43M
$ 1.55K
19
SIX
SIX
SIX
$ 0.00399
-0.75%
-1.25%
-5.26%
$ 3.37M
$ 33.87M
20
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1.043
0.00%
--
0.00%
$ 2.88M
$ 0.10
21
Blend
Blend
BLND
$ 0.04140391
+0.06%
+0.01%
+7.77%
$ 2.78M
$ 1.58K
22
StarSlax
StarSlax
SSLX
$ 0.00021872
+0.04%
+0.02%
-6.88%
$ 2.19M
$ 94.28K
23
Glo Dollar
Glo Dollar
USDGLO
$ 0.985712
-0.07%
-0.01%
-1.35%
$ 1.10M
$ 3.05K
24
USDM1
USDM1
USDM1
$ 1.015
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 1.04M
$ 25.04
25
AllUnity EUR
AllUnity EUR
EURAU
$ 1.16
+0.87%
0.00%
+0.87%
$ 496.70K
$ 631.20
26
Real MXN
Real MXN
MXNE
$ 0.03063871
0.00%
--
0.00%
$ 43.78K
$ 4.22
27
WEEX Token
WEEX Token
WXT
$ 0.015371
-0.06%
-0.32%
-1.14%
--
$ 330.99M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Stellar คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Stellar เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 27 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $86.50B
โทเค็น ระบบนิเวศ Stellar ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Stellar ที่ติดตามบน MEXC นั้น AUDD แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Stellar กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 27 ระบบนิเวศ Stellar ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Stellar ยอดนิยม รวมถึง USDC, XLM, PYUSD. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Stellar คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Stellar ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $86.50B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Stellar นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง