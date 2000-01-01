ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น โรลอัป ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม โรลอัป เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07406
-0.16%
+1.06%
-6.93%
$ 464.93M
$ 1.80M
2
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1084
+0.09%
-1.00%
-2.95%
$ 217.40M
$ 517.91K
3
OP
OP
OP
$ 0.08411
-0.08%
-1.37%
-7.24%
$ 181.57M
$ 399.88K
4
STRK
STRK
STRK
$ 0.02339
-0.13%
+0.73%
-2.46%
$ 148.58M
$ 4.57M
5
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008274
-0.13%
-0.93%
-2.96%
$ 40.62M
$ 75.25M
6
$ 0.006017
-0.03%
+0.10%
-1.18%
$ 38.58M
$ 8.85M
7
Hermez Network
Hermez Network
HEZ
$ 3.12
0.00%
--
+0.32%
$ 34.52M
$ 689.54
8
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.50543
-0.23%
-0.39%
+11.48%
$ 34.12M
$ 122.21K
9
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02495983
0.00%
-0.00%
-2.76%
$ 23.29M
$ 4.63M
10
Phala
Phala
PHA
$ 0.02182
-0.09%
-1.17%
-10.80%
$ 18.39M
$ 2.84M
11
Metis
Metis
METIS
$ 2.366
-0.46%
-1.17%
-5.25%
$ 17.73M
$ 22.84K
12
Taiko
Taiko
TAIKO
$ 0.0711
+0.28%
-1.24%
+1.13%
$ 13.94M
$ 777.41K
13
Loopring
Loopring
LRC
$ 0.008644
-0.13%
-3.14%
-10.58%
$ 11.82M
$ 5.81M
14
Boba
Boba
BOBA
$ 0.01717
-0.41%
-1.21%
-8.75%
$ 8.49M
$ 3.16M
15
Puffer
Puffer
PUFFER
$ 0.0122
-0.81%
-1.61%
-4.69%
$ 5.90M
$ 5.00M
16
Giant Mammoth
Giant Mammoth
GMMT
$ 0.001811
+0.11%
+12.20%
+6.09%
$ 3.81M
$ 17.55M
17
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0.008282
-0.06%
-3.87%
-10.74%
$ 2.22M
$ 6.93M
18
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.001654
+0.18%
-3.32%
-23.20%
$ 1.48M
$ 49.47M
19
Superseed
Superseed
SUPR
$ 8.885E-5
0.00%
-0.70%
-0.89%
$ 888.55K
--
20
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0.008112
+0.11%
-0.21%
-2.04%
$ 845.53K
$ 6.91M
21
Myria
Myria
MYRIA
$ 1.214E-5
+3.41%
+9.70%
+31.81%
$ 588.28K
--
22
LightLink
LightLink
LL
$ 0.00120327
+0.11%
+0.00%
+0.61%
$ 98.27K
$ 32.23K
23
LayerAI
LayerAI
LAI
$ 3.866E-5
0.00%
-22.10%
0.00%
$ 88.71K
--
24
ZKFair
ZKFair
ZKF
$ 4.9E-6
0.00%
-3.90%
0.00%
$ 48.97K
--
25
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0.00407709
0.00%
--
+1.95%
$ 29.98K
$ 8.14
26
OpenLedger
OpenLedger
OPEN
$ 0.17108
-0.16%
-4.73%
-9.76%
--
$ 345.54K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น โรลอัป คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น โรลอัป เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 26 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1.27B
โทเค็น โรลอัป ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น โรลอัป ที่ติดตามบน MEXC นั้น GMMT แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 12.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น โรลอัป กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 26 โรลอัป ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น โรลอัป ยอดนิยม รวมถึง ARB, IMX, OP. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ โรลอัป คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น โรลอัป ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1.27B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โรลอัป นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง