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โทเค็น ระบบนิเวศ Mode ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Mode เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00094
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 20.73M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,122.7
-0.14%
-0.04%
-1.49%
$ 7.36B
$ 0.94
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.469
+0.23%
-1.03%
+13.92%
$ 6.23B
$ 49.94K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 38.46K
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,065.69
0.00%
+0.05%
+0.33%
$ 3.37B
$ 0.14
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.40B
$ 2.89M
7
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,025.57
0.00%
+0.00%
+0.67%
$ 864.83M
$ 4.82K
8
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08333
-0.20%
-1.16%
-5.08%
$ 774.91M
$ 1.73M
9
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,074
+0.16%
+0.00%
-1.14%
$ 410.27M
$ 10.68K
10
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,552
-0.06%
-0.00%
-1.51%
$ 186.59M
$ 454.28
11
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99985
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 113.26M
$ 1.76M
12
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,039.38
+0.12%
+0.00%
+0.67%
$ 86.69M
$ 808.81
13
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,011.09
+0.09%
+0.02%
+0.19%
$ 35.61M
$ 33.48
14
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.59M
$ 291.83K
15
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003388
-0.29%
-0.70%
-5.63%
$ 33.83M
$ 16.90M
16
Peapods Finance
Peapods Finance
PEAS
$ 1.86
0.00%
+0.02%
+4.49%
$ 18.50M
$ 25.35K
17
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,321.82
0.00%
+0.00%
-1.92%
$ 16.01M
$ 5.86
18
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.284398
-0.57%
-0.01%
-8.00%
$ 15.42M
$ 106.58K
19
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.0188
+0.64%
-0.95%
-24.67%
$ 4.20M
$ 3.50M
20
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.999227
0.00%
0.00%
+0.12%
$ 1.09M
$ 21.47K
21
$ 0.001779
-0.17%
+2.36%
+1.71%
$ 1.08M
$ 36.18M
22
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999234
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 823.71K
$ 167.84K
23
Mode
Mode
MODE
$ 4.141E-5
+0.05%
+0.10%
-70.84%
$ 320.21K
--
24
Ice Open Network
Ice Open Network
ION
$ 0.000081
-1.22%
-10.00%
-6.90%
--
$ 55.95M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Mode คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Mode เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 24 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $100.31B
โทเค็น ระบบนิเวศ Mode ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Mode ที่ติดตามบน MEXC นั้น ALEX แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 2.36% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Mode กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 24 ระบบนิเวศ Mode ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Mode ยอดนิยม รวมถึง USDC, WBTC, LINK. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Mode คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Mode ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $100.31B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Mode นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง