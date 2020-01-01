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โทเค็น เลเยอร์ 3 (L3) ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม เลเยอร์ 3 (L3) เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Orbs
Orbs
ORBS
$ 0.00526231
+0.16%
-0.00%
-3.60%
$ 26.16M
$ 1.03M
2
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.0250465
+0.38%
-0.00%
-2.36%
$ 23.37M
$ 4.42M
3
Xai
Xai
XAI
$ 0.007514
+1.97%
+6.65%
+7.97%
$ 15.16M
$ 20.96M
4
Yellow
Yellow
YELLOW
$ 0.04073742
+1.09%
+0.00%
+8.14%
$ 7.90M
$ 160.89K
5
WINR Protocol
WINR Protocol
WINR
$ 0.00431062
0.00%
-0.02%
+1.39%
$ 3.82M
$ 3.88K
6
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04232103
+0.05%
-0.00%
-3.76%
$ 2.23M
$ 13.23K
7
Dream Machine Token
Dream Machine Token
DMT
$ 1.63
0.00%
-0.00%
-14.21%
$ 1.47M
$ 1.32K
8
TN100x
TN100x
TN100X
$ 1.574E-5
0.00%
-2.80%
-6.03%
$ 135.23K
--
9
zkLink
zkLink
ZKL
$ 0.00020146
+0.67%
+0.01%
-4.09%
$ 121.44K
$ 65.40K
10
RCADE Network
RCADE Network
RCADE
$ 5.75E-6
+3.42%
+24.20%
+123.74%
$ 47.73K
--
11
Privashh
Privashh
SHH
$ 2.08569E-7
0.00%
+5.90%
0.00%
$ 20.86K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น เลเยอร์ 3 (L3) คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น เลเยอร์ 3 (L3) เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 11 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $80.44M
โทเค็น เลเยอร์ 3 (L3) ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น เลเยอร์ 3 (L3) ที่ติดตามบน MEXC นั้น RCADE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 24.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น เลเยอร์ 3 (L3) กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 11 เลเยอร์ 3 (L3) ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น เลเยอร์ 3 (L3) ยอดนิยม รวมถึง ORBS, CTSI, XAI. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ เลเยอร์ 3 (L3) คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น เลเยอร์ 3 (L3) ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $80.44M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม เลเยอร์ 3 (L3) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง