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ราคาปัจจุบัน Yellow วันนี้ คือ 0.04068893 USD มูลค่าตลาด YELLOW เท่ากับ 7,925,927 USD ติดตามการอัปเดตราคา YELLOW เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Yellow วันนี้ คือ 0.04068893 USD มูลค่าตลาด YELLOW เท่ากับ 7,925,927 USD ติดตามการอัปเดตราคา YELLOW เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Yellow ราคา (YELLOW)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 YELLOW เป็น USD

$0.0403717
$0.0403717$0.0403717
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Yellow (YELLOW) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:37:35 (UTC+8)

ราคา Yellow วันนี้

ราคาปัจจุบัน Yellow (YELLOW) วันนี้ $ 0.04068893, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.86% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน YELLOW เป็น USD คือ $ 0.04068893 ต่อ YELLOW.

Yellow มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 7,925,927 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 193.94M YELLOW ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา YELLOW เทรดระหว่าง $ 0.0379802 (ต่ำ) กับ $ 0.04098558 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.065755 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01699129

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น YELLOW เคลื่อนไหว +0.39% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +22.26% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 313.48K.

Yellow (YELLOW) ข้อมูลการตลาด

$ 7.93M
$ 7.93M$ 7.93M

$ 313.48K
$ 313.48K$ 313.48K

$ 408.69M
$ 408.69M$ 408.69M

193.94M
193.94M 193.94M

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Yellow คือ $ 7.93M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 313.48K อุปทานหมุนเวียนของ YELLOW คือ 193.94M โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 408.69M

ประวัติราคา Yellow USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0379802
$ 0.0379802$ 0.0379802
ต่ำสุด 24h
$ 0.04098558
$ 0.04098558$ 0.04098558
สูงสุด 24h

$ 0.0379802
$ 0.0379802$ 0.0379802

$ 0.04098558
$ 0.04098558$ 0.04098558

$ 0.065755
$ 0.065755$ 0.065755

$ 0.01699129
$ 0.01699129$ 0.01699129

+0.39%

+0.86%

+22.26%

+22.26%

ประวัติราคา Yellow (YELLOW) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Yellow เป็น USD เท่ากับ $ +0.0003486
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Yellow เป็น USD เท่ากับ $ -0.0068164007
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Yellow เป็น USD เท่ากับ $ -0.0137437928
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Yellow เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000059514599624

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0003486+0.86%
30 วัน$ -0.0068164007-16.75%
60 วัน$ -0.0137437928-33.77%
90 วัน$ -0.00000059514599624-0.00%

การคาดการณ์ราคา Yellow

การคาดการณ์ราคา Yellow (YELLOW) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ YELLOW ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Yellow (YELLOW) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Yellow อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Yellow จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา YELLOW ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Yellow

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เกี่ยวกับ Yellow

ราคาตลาดปัจจุบันของ Yellow คือเท่าไร?

Yellow มีมูลค่าอยู่ที่ ฿1.3140666074558309674000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง 0.86% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

YELLOW มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ YELLOW การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

Yellow มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ YELLOW คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 193935842.0 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Yellow คือเท่าไร?

Yellow มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

YELLOW มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Infrastructure,Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Layer 3 (L3) อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Infrastructure,Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Layer 3 (L3) โมเมนตัมของ YELLOW จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Yellow

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:37:35 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Yellow (YELLOW)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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