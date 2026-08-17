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ราคาปัจจุบัน RCADE Network วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด RCADE เท่ากับ 74,915 USD ติดตามการอัปเดตราคา RCADE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน RCADE Network วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด RCADE เท่ากับ 74,915 USD ติดตามการอัปเดตราคา RCADE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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RCADE Network ราคา (RCADE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 RCADE เป็น USD

$0.00000786
$0.00000786$0.00000786
+102.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
RCADE Network (RCADE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:16:49 (UTC+8)

ราคา RCADE Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน RCADE Network (RCADE) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 101.59% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RCADE เป็น USD คือ $ 0 ต่อ RCADE.

RCADE Network มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 74,915 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 8.30B RCADE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RCADE เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00305157 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RCADE เคลื่อนไหว -2.81% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +336.47% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

RCADE Network (RCADE) ข้อมูลการตลาด

$ 74.92K
$ 74.92K$ 74.92K

--
----

$ 361.05K
$ 361.05K$ 361.05K

8.30B
8.30B 8.30B

40,000,000,000.0
40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ RCADE Network คือ $ 74.92K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ RCADE คือ 8.30B โดยมีอุปทานรวมที่ 40000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 361.05K

ประวัติราคา RCADE Network USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00305157
$ 0.00305157$ 0.00305157

$ 0
$ 0$ 0

-2.81%

+101.59%

+336.47%

+336.47%

ประวัติราคา RCADE Network (RCADE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา RCADE Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RCADE Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RCADE Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RCADE Network เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+101.59%
30 วัน$ 0+74.84%
60 วัน$ 0-14.87%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา RCADE Network

การคาดการณ์ราคา RCADE Network (RCADE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ RCADE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา RCADE Network (RCADE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ RCADE Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา RCADE Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา RCADE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา RCADE Network

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RCADE Network (RCADE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemBNB Chain EcosystemGaming (GameFi)

เกี่ยวกับ RCADE Network

ราคาปัจจุบันของ RCADE Network คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿ โดย RCADE Network มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 101.59% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ RCADE อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 8299741140.0 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ RCADE Network คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿2419339.69350243100000 โดยอยู่ในอันดับที่ #6287 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

RCADE มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

RCADE Network เข้ากับหมวดหมู่ Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Layer 3 (L3),Pantera Capital Portfolio อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Layer 3 (L3),Pantera Capital Portfolio RCADE แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ RCADE Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:16:49 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ RCADE Network (RCADE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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