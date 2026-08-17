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ราคาปัจจุบัน Skill Stacker วันนี้ คือ 0.00195722 USD มูลค่าตลาด STKR เท่ากับ 1,867,063 USD ติดตามการอัปเดตราคา STKR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Skill Stacker วันนี้ คือ 0.00195722 USD มูลค่าตลาด STKR เท่ากับ 1,867,063 USD ติดตามการอัปเดตราคา STKR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Skill Stacker ราคา (STKR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 STKR เป็น USD

$0.00195911
$0.00195911$0.00195911
+0.05%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Skill Stacker (STKR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:07:24 (UTC+8)

ราคา Skill Stacker วันนี้

ราคาปัจจุบัน Skill Stacker (STKR) วันนี้ $ 0.00195722, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.27% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STKR เป็น USD คือ $ 0.00195722 ต่อ STKR.

Skill Stacker มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,867,063 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 953.93M STKR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STKR เทรดระหว่าง $ 0.00183715 (ต่ำ) กับ $ 0.00195779 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00227073 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STKR เคลื่อนไหว +0.60% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.18% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 5.63K.

Skill Stacker (STKR) ข้อมูลการตลาด

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

$ 5.63K
$ 5.63K$ 5.63K

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

953.93M
953.93M 953.93M

953,931,012.177267
953,931,012.177267 953,931,012.177267

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Skill Stacker คือ $ 1.87M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 5.63K อุปทานหมุนเวียนของ STKR คือ 953.93M โดยมีอุปทานรวมที่ 953931012.177267 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.87M

ประวัติราคา Skill Stacker USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00183715
$ 0.00183715$ 0.00183715
ต่ำสุด 24h
$ 0.00195779
$ 0.00195779$ 0.00195779
สูงสุด 24h

$ 0.00183715
$ 0.00183715$ 0.00183715

$ 0.00195779
$ 0.00195779$ 0.00195779

$ 0.00227073
$ 0.00227073$ 0.00227073

$ 0
$ 0$ 0

+0.60%

+5.27%

-0.18%

-0.18%

ประวัติราคา Skill Stacker (STKR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Skill Stacker เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Skill Stacker เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001053925
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Skill Stacker เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001522263
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Skill Stacker เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000000004268628493

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+5.27%
30 วัน$ -0.0001053925-5.38%
60 วัน$ -0.0001522263-7.77%
90 วัน$ -0.0000000004268628493-0.00%

การคาดการณ์ราคา Skill Stacker

การคาดการณ์ราคา Skill Stacker (STKR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ STKR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Skill Stacker (STKR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Skill Stacker อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Skill Stacker จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา STKR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Skill Stacker

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Skill Stacker (STKR) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

EducationMemePump.fun Ecosystem

เกี่ยวกับ Skill Stacker

ราคาปัจจุบันของ Skill Stacker คือเท่าไร?

Skill Stacker ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.0632098998958230168000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 5.26% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

STKR เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ 5.26% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก STKR กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Skill Stacker มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Education,Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Education,Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem STKR แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Skill Stacker ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿60298211.40658434372000 ส่งผลให้ STKR อยู่ในอันดับที่ #2273 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿0.0593321484521981460000 ถึง ฿0.0632283084768413076000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

STKR มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Skill Stacker มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ STKR อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 953931012.177267 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Skill Stacker

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:07:24 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Skill Stacker (STKR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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