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โทเค็น ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0.04203
+0.07%
-0.94%
+0.50%
$ 219.88M
$ 1.38M
2
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.009991
-0.58%
-5.42%
+5.96%
$ 46.19M
$ 9.52M
3
QANplatform
QANplatform
QANX
$ 0.01342065
0.00%
-0.01%
+2.73%
$ 22.82M
$ 24.41K
4
CertiK
CertiK
CTK
$ 0.10981
+0.04%
+2.19%
-3.44%
$ 17.61M
$ 506.28K
5
PolySwarm
PolySwarm
NCT
$ 0.00415286
+0.69%
+0.00%
+0.40%
$ 7.83M
$ 27.40K
6
Forta
Forta
FORT
$ 0.01228
+0.33%
+1.32%
-2.39%
$ 7.78M
$ 4.43M
7
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0.11403
-0.04%
-1.63%
-2.86%
$ 2.29M
$ 350.25K
8
QuStream
QuStream
QST
$ 0.00197233
-0.11%
-0.05%
+7.01%
$ 1.97M
$ 3.59K
9
HAI
HAI
HAI
$ 0.001759
-0.06%
+1.97%
+14.93%
$ 1.47M
$ 13.43M
10
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.03534
+0.03%
-2.88%
-6.80%
$ 1.01M
$ 2.54M
11
PureFi
PureFi
UFI
$ 0.00357823
0.00%
-0.01%
-0.12%
$ 334.44K
$ 62.89
12
Biometric Financial
Biometric Financial
BIOFI
$ 0.00007979
0.00%
-0.19%
+3.75%
$ 312.28K
$ 691.12M
13
CheckDot
CheckDot
CDT
$ 0.02386342
0.00%
--
-0.69%
$ 227.64K
$ 12.55
14
AgentLISA
AgentLISA
LISA
$ 0.0010518
+0.01%
+0.08%
-2.55%
$ 227.43K
$ 2.87K
15
SmartCredit
SmartCredit
SMARTCREDIT
$ 0.103928
0.00%
--
0.00%
$ 214.52K
$ 2.67
16
HAPI
HAPI
HAPI
$ 0.214594
+0.06%
-0.01%
0.00%
$ 176.28K
$ 27.98
17
Lossless
Lossless
LSS
$ 0.00096181
0.00%
--
-0.38%
$ 96.18K
$ 44.07
18
Sharpe AI
Sharpe AI
SAI
$ 0.0008495
+0.02%
+0.38%
-4.64%
$ 95.01K
$ 75.51M
19
The Audit Oracle
The Audit Oracle
AUDIT
$ 0.00016929
0.00%
--
-1.22%
$ 68.96K
$ 3.12
20
IRONCLAD SECURITY
IRONCLAD SECURITY
ICLAD
$ 8.936E-5
0.00%
-1.20%
+5.84%
$ 62.20K
--
21
LESTER by Virtuals
LESTER by Virtuals
LESTER
$ 4.807E-5
-0.27%
-2.20%
-3.26%
$ 48.07K
--
22
x402guard
x402guard
X40G
$ 5.978E-5
0.00%
+9.60%
+5.96%
$ 37.31K
--
23
baibysitter
baibysitter
BAIBY
$ 2.937E-5
-0.37%
-3.70%
-4.27%
$ 24.30K
--
24
ThreatSlayerAI by Virtuals
ThreatSlayerAI by Virtuals
SLAYER
$ 1.074E-5
0.00%
-1.00%
-1.56%
$ 10.74K
--
25
Immunefi
Immunefi
IMU
$ 0.002861
+0.28%
+9.35%
+6.64%
--
$ 24.44M
26
Arcium
Arcium
ARX
$ 0.1098
-0.09%
-0.09%
-14.78%
--
$ 955.17K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 26 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $330.78M
โทเค็น ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่ติดตามบน MEXC นั้น X40G แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 9.60% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 26 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ยอดนิยม รวมถึง CFX, GPS, QANX. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $330.78M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง