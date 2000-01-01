ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น สเตเบิลคอยน์แบบอัลกอริทึม ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม สเตเบิลคอยน์แบบอัลกอริทึม เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0008
+0.04%
-0.04%
+0.03%
$ 10.58B
$ 58.87K
2
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9995
0.00%
-0.03%
-0.02%
$ 1.36B
$ 45.19
3
Hive Dollar
Hive Dollar
HBD
$ 0.920579
+0.09%
-0.06%
-4.62%
$ 30.38M
$ 1.60K
4
Hylo USD
Hylo USD
HYUSD
$ 0.998624
+0.01%
0.00%
-0.24%
$ 13.29M
$ 87.05K
5
Alchemix USD
Alchemix USD
ALUSD
$ 0.943282
0.00%
0.00%
-0.18%
$ 9.78M
$ 45.19K
6
StablR USD
StablR USD
USDR
$ 0.4192
0.00%
-0.21%
-0.21%
$ 8.95M
$ 2.55
7
Djed
Djed
DJED
$ 0.999079
+1.20%
+0.01%
+1.82%
$ 4.02M
$ 9.26K
8
Fei USD
Fei USD
FEI
$ 0.999324
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 3.60M
$ 201.40
9
Mento Euro
Mento Euro
EURM
$ 1.35
0.00%
+0.03%
+17.39%
$ 1.99M
$ 2.77K
10
Liquid Loans USDL
Liquid Loans USDL
USDL
$ 0.998594
+0.15%
+0.01%
-6.24%
$ 1.32M
$ 13.22K
11
SMARDEX USDN
SMARDEX USDN
USDN
$ 1.001
0.00%
--
0.00%
$ 627.11K
$ 62.55
12
UXD Stablecoin
UXD Stablecoin
UXD
$ 1.001
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 297.92K
$ 1.20
13
HYDT
HYDT
HYDT
$ 0.910896
-0.01%
-0.00%
+0.45%
$ 81.38K
$ 6.06
14
Dephaser JPY
Dephaser JPY
JPYT
$ 0.00614171
0.00%
+0.01%
+0.60%
$ 46.88K
$ 113.08
15
Mento Philippine Peso
Mento Philippine Peso
PHPM
$ 0.01631968
0.00%
0.00%
-0.72%
$ 26.09K
$ 1.37
16
Mento Colombian Peso
Mento Colombian Peso
COPM
$ 0.00031878
0.00%
0.00%
-0.16%
$ 21.68K
$ 9.93
17
USD Mapped Token
USD Mapped Token
USDM
$ 0.9922
-0.04%
-0.12%
+0.26%
--
$ 56.22K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น สเตเบิลคอยน์แบบอัลกอริทึม คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น สเตเบิลคอยน์แบบอัลกอริทึม เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 17 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $12.02B
โทเค็น สเตเบิลคอยน์แบบอัลกอริทึม ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น สเตเบิลคอยน์แบบอัลกอริทึม ที่ติดตามบน MEXC นั้น EURM แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น สเตเบิลคอยน์แบบอัลกอริทึม กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 17 สเตเบิลคอยน์แบบอัลกอริทึม ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น สเตเบิลคอยน์แบบอัลกอริทึม ยอดนิยม รวมถึง USDS, USDD, HBD. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ สเตเบิลคอยน์แบบอัลกอริทึม คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น สเตเบิลคอยน์แบบอัลกอริทึม ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $12.02B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม สเตเบิลคอยน์แบบอัลกอริทึม นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง