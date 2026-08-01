BOT ราคา (BOT)
ราคาปัจจุบัน BOT (BOT) วันนี้ $ 9.26, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BOT เป็น USD คือ $ 9.26 ต่อ BOT.
BOT มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 69,423,667 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 7.50M BOT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BOT เทรดระหว่าง $ 9.2 (ต่ำ) กับ $ 9.42 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 9.99 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 9.19
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BOT เคลื่อนไหว +0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.86% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 377.51K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BOT คือ $ 69.42M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 377.51K อุปทานหมุนเวียนของ BOT คือ 7.50M โดยมีอุปทานรวมที่ 150000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.39B
+0.00%
-0.03%
-4.86%
-4.86%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BOT เป็น USD เท่ากับ $ -0.003235085255830938
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BOT เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BOT เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BOT เป็น USD เท่ากับ $ +0.00351257852006
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.003235085255830938
|-0.03%
|30 วัน
|$ 0
|--
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ +0.00351257852006
|+0.00%
ในปี 2040 ราคาของ BOT อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ BOT คือเท่าไร?
BOT ซื้อขายอยู่ที่ ฿299.0347520735336000 โดยแสดงการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดสดหลายแห่ง
วันนี้ BOT มีความผันผวนมากแค่ไหน?
ความผันผวนของราคา BOT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว ส่วนความผันผวนที่ต่ำลงแสดงถึงความเสถียร
ช่วงการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงสำหรับ BOT เป็นเท่าไร?
โทเค็นนี้มีการผันผวนระหว่าง ฿297.097161887312000 (ต่ำสุด) และ ฿304.2016592367912000 (สูงสุด) นักเทรดมักใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินโมเมนตัมรายวันและแรงขับเคลื่อนของตลาด
BOT มีปริมาณการซื้อขายมากแค่ไหน?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BOT มีปริมาณการซื้อขายสะสมอยู่ที่ ฿-- ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของตลาดที่มีต่อสินทรัพย์นี้
ราคาปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลเป็นอย่างไร?
ระดับสูงสุดตลอดกาลคือ ฿322.6087660058964000 และระดับต่ำสุดตลอดกาลคือ ฿296.7742301896084000 การเปรียบเทียบราคาระหว่างปัจจุบันกับระดับเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดเข้าใจวงจรระยะยาวได้ดีขึ้น
สภาพคล่องของตลาดสำหรับ BOT แข็งแกร่งแค่ไหน?
คะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งบ่งชี้ถึงความลึกของบัญชีคำสั่งซื้อและโอกาสในการดำเนินการได้อย่างราบรื่นในช่วงเวลาที่ตลาดมีการซื้อขายอย่างคึกคัก
BOT เปรียบเทียบกับโทเค็น Smart Contract Platform,Layer 1 (L1) อื่นๆ อย่างไร?
ในหมวดหมู่ Smart Contract Platform,Layer 1 (L1) BOT มีผลประกอบการที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพคล่องที่อยู่ที่ ฿-- และความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักเทรด
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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