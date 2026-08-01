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ราคาปัจจุบัน BER วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BER เท่ากับ 724,577 USD ติดตามการอัปเดตราคา BER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน BER วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BER เท่ากับ 724,577 USD ติดตามการอัปเดตราคา BER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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BER ราคา (BER)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BER เป็น USD

$0.00072144
$0.00072144$0.00072144
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
BER (BER) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:54:21 (UTC+8)

ราคา BER วันนี้

ราคาปัจจุบัน BER (BER) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.07% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BER เป็น USD คือ $ 0 ต่อ BER.

BER มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 724,577 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1000.00M BER ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BER เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00106735 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BER เคลื่อนไหว +0.34% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.54% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 96.39.

BER (BER) ข้อมูลการตลาด

$ 724.58K
$ 724.58K$ 724.58K

$ 96.39
$ 96.39$ 96.39

$ 724.58K
$ 724.58K$ 724.58K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,948.062281
999,999,948.062281 999,999,948.062281

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BER คือ $ 724.58K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 96.39 อุปทานหมุนเวียนของ BER คือ 1000.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999948.062281 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 724.58K

ประวัติราคา BER USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00106735
$ 0.00106735$ 0.00106735

$ 0
$ 0$ 0

+0.34%

-0.07%

-1.54%

-1.54%

ประวัติราคา BER (BER) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BER เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BER เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BER เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BER เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.07%
30 วัน$ 0-3.56%
60 วัน$ 0-8.61%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา BER

การคาดการณ์ราคา BER (BER) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BER ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา BER (BER) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ BER อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา BER จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BER ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา BER

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BER (BER) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Dog-ThemedMemePump.fun Ecosystem

เกี่ยวกับ BER

ราคาตลาดปัจจุบันของ BER คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿ ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.07% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

BER มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 BER แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ BER เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน BER มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ BER วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ BER ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ BER เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BER

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:54:21 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ BER (BER)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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