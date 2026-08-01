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ราคาปัจจุบัน Backed วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BACKED เท่ากับ 285,890 USD ติดตามการอัปเดตราคา BACKED เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Backed วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BACKED เท่ากับ 285,890 USD ติดตามการอัปเดตราคา BACKED เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Backed ราคา (BACKED)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BACKED เป็น USD

$0.00029163
$0.00029163$0.00029163
+0.24%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Backed (BACKED) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:41:02 (UTC+8)

ราคา Backed วันนี้

ราคาปัจจุบัน Backed (BACKED) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 24.07% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BACKED เป็น USD คือ $ 0 ต่อ BACKED.

Backed มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 285,890 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 980.30M BACKED ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BACKED เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BACKED เคลื่อนไหว -1.59% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.51% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 36.87K.

Backed (BACKED) ข้อมูลการตลาด

$ 285.89K
$ 285.89K$ 285.89K

$ 36.87K
$ 36.87K$ 36.87K

$ 285.89K
$ 285.89K$ 285.89K

980.30M
980.30M 980.30M

980,299,587.0
980,299,587.0 980,299,587.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Backed คือ $ 285.89K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 36.87K อุปทานหมุนเวียนของ BACKED คือ 980.30M โดยมีอุปทานรวมที่ 980299587.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 285.89K

ประวัติราคา Backed USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
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$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.59%

+24.07%

+1.51%

+1.51%

ประวัติราคา Backed (BACKED) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Backed เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Backed เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Backed เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Backed เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+24.07%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Backed

การคาดการณ์ราคา Backed (BACKED) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BACKED ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Backed (BACKED) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Backed อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Backed จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BACKED ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Backed

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เกี่ยวกับ Backed

ราคาตลาดปัจจุบันของ BACKED คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿ ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ 24.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

Backed มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 BACKED แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ BACKED เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน BACKED มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ Backed วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ BACKED ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ BACKED เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Backed

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:41:02 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Backed (BACKED)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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