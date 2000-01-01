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โทเค็น Robinhood Ecosystem ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม Robinhood Ecosystem เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06995
-0.14%
-0.11%
+0.20%
$ 11.92B
$ 33.51M
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 38.46K
3
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.47B
$ 141.03M
4
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.00000259
0.00%
-1.81%
-9.63%
$ 1.07B
$ 38.73B
5
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5556
-0.09%
-1.19%
+0.07%
$ 366.11M
$ 216.53K
6
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1372
-0.29%
+0.07%
-3.99%
$ 137.14M
$ 1.33M
7
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1236
-0.16%
+0.65%
-4.83%
$ 124.10M
$ 623.11K
8
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08255
0.00%
0.00%
-0.70%
$ 116.55M
$ 683.25K
9
syrupUSDG
syrupUSDG
SYRUPUSDG
$ 1.007
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 116.11M
$ 44.51K
10
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07275
-0.21%
+0.15%
-2.61%
$ 100.07M
$ 2.79M
11
DogBull
DogBull
DOGO
$ 0.072783
+0.08%
+0.00%
-3.37%
$ 73.51M
$ 4.41M
12
Turbo
Turbo
TURBO
$ 0.0007934
-0.16%
-0.34%
-6.08%
$ 54.93M
$ 79.63M
13
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.37335
+0.71%
-0.13%
-4.08%
$ 53.90M
$ 246.33K
14
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03006
+0.03%
-1.89%
-1.89%
$ 50.15M
$ 1.82M
15
ELF
ELF
ELF
$ 0.05404
-0.24%
-3.13%
-6.95%
$ 44.46M
$ 998.26K
16
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0000999
-0.30%
-1.57%
-3.47%
$ 42.11M
$ 478.89M
17
Purr
Purr
PURR
$ 0.06813
-0.16%
+1.44%
+3.99%
$ 40.54M
$ 825.82K
18
Midas Fasanara Global Open
Midas Fasanara Global Open
MGLO
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 40.28M
--
19
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005133
-0.39%
-2.12%
-6.59%
$ 38.87M
$ 14.00M
20
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000009476
+0.08%
-2.17%
-6.39%
$ 37.17M
$ 632.23B
21
Fabric
Fabric
ROBO
$ 0.01497
+0.13%
+6.85%
+8.95%
$ 33.42M
$ 21.93M
22
Defi App
Defi App
HOME
$ 0.007364
-0.17%
-16.61%
-22.70%
$ 29.50M
$ 15.60M
23
MowCat
MowCat
MOW
$ 0.02921962
+0.08%
+0.00%
+48.61%
$ 29.22M
$ 5.96M
24
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02067
-0.19%
-2.31%
-3.67%
$ 27.05M
$ 4.89M
25
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0010068
-0.38%
-2.18%
-19.50%
$ 23.36M
$ 55.42M
26
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0002298
+0.70%
-0.39%
-27.55%
$ 22.75M
$ 260.37M
27
SATS
SATS
SATS
$ 0.000000010459
-0.02%
-1.24%
+0.33%
$ 22.06M
$ 6.96T
28
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.03924
-0.15%
-1.13%
-4.50%
$ 21.74M
$ 1.98M
29
Nock
Nock
NOCK
$ 0.009888
+0.13%
-4.92%
-9.57%
$ 21.68M
$ 6.56M
30
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.00000005718
+1.60%
-4.55%
+7.72%
$ 19.17M
$ 3.78T
31
What IF
What IF
IF
$ 0.02003888
-0.93%
+0.44%
+58.85%
$ 18.21M
$ 2.26M
32
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0973
-0.62%
+5.68%
+3.76%
$ 17.99M
$ 270.59K
33
Little John
Little John
JOHN
$ 0.01719516
0.00%
--
0.00%
$ 17.20M
$ 167.50M
34
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01137
-0.53%
-1.73%
-16.84%
$ 13.22M
$ 29.89M
35
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.01301
+0.08%
+0.31%
-7.72%
$ 13.03M
$ 4.35M
36
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002806
-0.25%
+1.90%
-7.38%
$ 11.95M
$ 21.15M
37
FLock.io
FLock.io
FLOCK
$ 0.03014
+2.73%
+1.96%
+2.24%
$ 11.74M
$ 213.21K
38
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0628
+0.32%
+1.78%
-0.79%
$ 9.30M
$ 76.67K
39
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2648
+0.92%
+1.11%
-6.48%
$ 7.94M
$ 93.03K
40
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2553
-0.47%
+6.51%
-14.96%
$ 3.54M
$ 245.18K
41
Flayer
Flayer
FLAY
$ 0.00565963
+0.08%
-0.03%
-9.59%
$ 3.40M
$ 12.59K
42
YOLO
YOLO
YOLO
$ 0.00332793
+2.60%
-0.16%
-22.72%
$ 3.33M
$ 304.19K
43
unstable coin
unstable coin
USDUC
$ 0.002849
-0.14%
+5.19%
-4.61%
$ 2.86M
$ 21.79M
44
LOXI
LOXI
LOXI
$ 0.00251351
-1.98%
-0.03%
+4.61%
$ 2.51M
$ 965.34
45
Crude Cat
Crude Cat
CRUDECAT
$ 0.00613243
+1.98%
-0.15%
+11.52%
$ 2.38M
$ 81.96K
46
GME
GME
GME
$ 0.0003446
-0.09%
-2.25%
-7.06%
$ 2.37M
$ 156.67M
47
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003084
-0.03%
-1.00%
-12.81%
$ 2.24M
$ 18.12B
48
Swappy
Swappy
SWAPPY
$ 0.00183199
+12.79%
-0.30%
+34.60%
$ 1.83M
$ 1.09M
49
Vexanium
Vexanium
VEX
$ 0.002471
0.00%
+1.15%
+5.28%
$ 1.81M
$ 31.28M
50
Yardkeeper
Yardkeeper
YARD
$ 0.0022662
-1.94%
-0.10%
-23.29%
$ 1.70M
$ 82.90K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น Robinhood Ecosystem คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น Robinhood Ecosystem เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 252 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $22.82B
โทเค็น Robinhood Ecosystem ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น Robinhood Ecosystem ที่ติดตามบน MEXC นั้น ALO แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 48.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น Robinhood Ecosystem กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 252 Robinhood Ecosystem ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น Robinhood Ecosystem ยอดนิยม รวมถึง DOGE, USDE, USDG. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ Robinhood Ecosystem คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น Robinhood Ecosystem ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $22.82B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม Robinhood Ecosystem นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง