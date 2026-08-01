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ราคาปัจจุบัน ayFLOW วันนี้ คือ 0.03710289 USD มูลค่าตลาด AYFLOW เท่ากับ 776,906 USD ติดตามการอัปเดตราคา AYFLOW เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ayFLOW วันนี้ คือ 0.03710289 USD มูลค่าตลาด AYFLOW เท่ากับ 776,906 USD ติดตามการอัปเดตราคา AYFLOW เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ayFLOW ราคา (AYFLOW)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AYFLOW เป็น USD

$0.03704343
$0.03704343$0.03704343
-0.03%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
ayFLOW (AYFLOW) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:36:06 (UTC+8)

ราคา ayFLOW วันนี้

ราคาปัจจุบัน ayFLOW (AYFLOW) วันนี้ $ 0.03710289, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.84% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AYFLOW เป็น USD คือ $ 0.03710289 ต่อ AYFLOW.

ayFLOW มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 776,906 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 20.94M AYFLOW ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AYFLOW เทรดระหว่าง $ 0.03647565 (ต่ำ) กับ $ 0.0386082 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.429407 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.02914672

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AYFLOW เคลื่อนไหว -0.33% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.11% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 5.85K.

ayFLOW (AYFLOW) ข้อมูลการตลาด

$ 776.91K
$ 776.91K$ 776.91K

$ 5.85K
$ 5.85K$ 5.85K

$ 776.91K
$ 776.91K$ 776.91K

20.94M
20.94M 20.94M

20,935,303.68078274
20,935,303.68078274 20,935,303.68078274

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ayFLOW คือ $ 776.91K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 5.85K อุปทานหมุนเวียนของ AYFLOW คือ 20.94M โดยมีอุปทานรวมที่ 20935303.68078274 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 776.91K

ประวัติราคา ayFLOW USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.03647565
$ 0.03647565$ 0.03647565
ต่ำสุด 24h
$ 0.0386082
$ 0.0386082$ 0.0386082
สูงสุด 24h

$ 0.03647565
$ 0.03647565$ 0.03647565

$ 0.0386082
$ 0.0386082$ 0.0386082

$ 0.429407
$ 0.429407$ 0.429407

$ 0.02914672
$ 0.02914672$ 0.02914672

-0.33%

-3.83%

+1.11%

+1.11%

ประวัติราคา ayFLOW (AYFLOW) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ayFLOW เป็น USD เท่ากับ $ -0.001481569744951436
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ayFLOW เป็น USD เท่ากับ $ +0.0062597287
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ayFLOW เป็น USD เท่ากับ $ -0.0009955892
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ayFLOW เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000076688389561

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.001481569744951436-3.83%
30 วัน$ +0.0062597287+16.87%
60 วัน$ -0.0009955892-2.68%
90 วัน$ -0.00000076688389561-0.00%

การคาดการณ์ราคา ayFLOW

การคาดการณ์ราคา ayFLOW (AYFLOW) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AYFLOW ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ayFLOW (AYFLOW) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ayFLOW อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ayFLOW จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา AYFLOW ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ayFLOW

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เกี่ยวกับ ayFLOW

ปัจจุบัน ayFLOW มีมูลค่าเท่าไร?

ขณะนี้ ayFLOW ซื้อขายอยู่ที่ ฿1.1981459349930248376000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -3.83% ราคาสดนี้แสดงภาพรวมของกิจกรรมตลาดและทัศนคติของนักลงทุนแบบเรียลไทม์

วันนี้ AYFLOW จะขึ้นหรือลง?

AYFLOW มีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงการตอบสนองของตลาดต่อข่าวสารล่าสุด ปริมาณการซื้อขาย และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ Liquid Staking Tokens,Flow EVM Ecosystem,Yield-Bearing Tokens

วันนี้ ayFLOW ได้รับความนิยมมากแค่ไหน?

โทเค็นดังกล่าวมีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนผู้ซื้อขายที่กำลังซื้อหรือขาย AYFLOW อย่างแข็งขัน

อะไรทำให้ ayFLOW แตกต่างจากสินทรัพย์คริปโตอื่นๆ?

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหมวดหมู่ Liquid Staking Tokens,Flow EVM Ecosystem,Yield-Bearing Tokens และสร้างขึ้นบนเครือข่าย -- AYFLOW มีประโยชน์ใช้สอยและบทบาทเฉพาะภายในระบบนิเวศของตน ซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงิน การเดิมพัน การกำกับดูแล หรือกรณีการใช้งานเฉพาะตามแอปพลิเคชัน

มี AYFLOW อยู่ในตลาดมากแค่ไหน?

ขณะนี้มีโทเค็น 20935303.68078274 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ซึ่งช่วยกำหนดความหายากและความมูลค่าโดยรวมของโทเค็น

ราคาสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลของ ayFLOW คือเท่าไร?

ราคาสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATH) ของโทเค็นนี้คือ ฿13.86663549679148488000 ส่วนจุดต่ำสุด (ATL) คือ ฿0.9412211309248389248000 ซึ่งให้บริบทสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะยาวในการประเมินวัฏจักรราคา

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ayFLOW

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:36:06 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ayFLOW (AYFLOW)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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