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ราคาปัจจุบัน ARTFI วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ARTFI เท่ากับ 102,175 USD ติดตามการอัปเดตราคา ARTFI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ARTFI วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ARTFI เท่ากับ 102,175 USD ติดตามการอัปเดตราคา ARTFI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ARTFI ราคา (ARTFI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ARTFI เป็น USD

$0.00076577
$0.00076577$0.00076577
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
ARTFI (ARTFI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:27:23 (UTC+8)

ราคา ARTFI วันนี้

ราคาปัจจุบัน ARTFI (ARTFI) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.93% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ARTFI เป็น USD คือ $ 0 ต่อ ARTFI.

ARTFI มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 102,175 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 130.37M ARTFI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ARTFI เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.03891979 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ARTFI เคลื่อนไหว -1.23% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.03% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 50.12K.

ARTFI (ARTFI) ข้อมูลการตลาด

$ 102.18K
$ 102.18K$ 102.18K

$ 50.12K
$ 50.12K$ 50.12K

$ 783.74K
$ 783.74K$ 783.74K

130.37M
130.37M 130.37M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ARTFI คือ $ 102.18K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 50.12K อุปทานหมุนเวียนของ ARTFI คือ 130.37M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 783.74K

ประวัติราคา ARTFI USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03891979
$ 0.03891979$ 0.03891979

$ 0
$ 0$ 0

-1.23%

+1.93%

+1.03%

+1.03%

ประวัติราคา ARTFI (ARTFI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ARTFI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ARTFI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ARTFI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ARTFI เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+1.93%
30 วัน$ 0-2.79%
60 วัน$ 0-40.04%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา ARTFI

การคาดการณ์ราคา ARTFI (ARTFI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ARTFI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ARTFI (ARTFI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ARTFI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ARTFI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ARTFI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ARTFI

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เกี่ยวกับ ARTFI

ราคาปัจจุบันของ ARTFI คือเท่าไร?

ARTFI ซื้อขายอยู่ที่ ฿ ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.93% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

ARTFI เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ 1.93% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก ARTFI กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

ARTFI มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Sui Ecosystem,DWF Labs Portfolio อย่างไร?

ในกลุ่ม Sui Ecosystem,DWF Labs Portfolio ARTFI แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ ARTFI ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿3299488.55487840200000 ส่งผลให้ ARTFI อยู่ในอันดับที่ #5757 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿ ถึง ฿ ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

ARTFI มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ARTFI มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ ARTFI อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 130368000.0 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ARTFI

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:27:23 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ARTFI (ARTFI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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