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ราคาปัจจุบัน Arcane วันนี้ คือ 0.00739656 USD มูลค่าตลาด ARCANE เท่ากับ 6,212,659 USD ติดตามการอัปเดตราคา ARCANE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Arcane วันนี้ คือ 0.00739656 USD มูลค่าตลาด ARCANE เท่ากับ 6,212,659 USD ติดตามการอัปเดตราคา ARCANE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Arcane ราคา (ARCANE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ARCANE เป็น USD

$0.0073805
$0.0073805$0.0073805
-0.04%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Arcane (ARCANE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:24:24 (UTC+8)

ราคา Arcane วันนี้

ราคาปัจจุบัน Arcane (ARCANE) วันนี้ $ 0.00739656, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.66% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ARCANE เป็น USD คือ $ 0.00739656 ต่อ ARCANE.

Arcane มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 6,212,659 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 840.00M ARCANE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ARCANE เทรดระหว่าง $ 0.00737417 (ต่ำ) กับ $ 0.00776859 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0164429 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00704055

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ARCANE เคลื่อนไหว -0.34% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -23.26% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.72K.

Arcane (ARCANE) ข้อมูลการตลาด

$ 6.21M
$ 6.21M$ 6.21M

$ 2.72K
$ 2.72K$ 2.72K

$ 7.40M
$ 7.40M$ 7.40M

840.00M
840.00M 840.00M

999,999,963.6330898
999,999,963.6330898 999,999,963.6330898

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Arcane คือ $ 6.21M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.72K อุปทานหมุนเวียนของ ARCANE คือ 840.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999963.6330898 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 7.40M

ประวัติราคา Arcane USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00737417
$ 0.00737417$ 0.00737417
ต่ำสุด 24h
$ 0.00776859
$ 0.00776859$ 0.00776859
สูงสุด 24h

$ 0.00737417
$ 0.00737417$ 0.00737417

$ 0.00776859
$ 0.00776859$ 0.00776859

$ 0.0164429
$ 0.0164429$ 0.0164429

$ 0.00704055
$ 0.00704055$ 0.00704055

-0.34%

-4.66%

-23.26%

-23.26%

ประวัติราคา Arcane (ARCANE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Arcane เป็น USD เท่ากับ $ -0.000361728828649892
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Arcane เป็น USD เท่ากับ $ -0.0023154990
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Arcane เป็น USD เท่ากับ $ -0.0029247078
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Arcane เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000017845748925

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000361728828649892-4.66%
30 วัน$ -0.0023154990-31.30%
60 วัน$ -0.0029247078-39.54%
90 วัน$ -0.000000017845748925-0.00%

การคาดการณ์ราคา Arcane

การคาดการณ์ราคา Arcane (ARCANE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ARCANE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Arcane (ARCANE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Arcane อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Arcane จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ARCANE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Arcane

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เกี่ยวกับ Arcane

ราคาปัจจุบันของ Arcane วันนี้คือเท่าไร?

ราคาสดของ Arcane อยู่ที่ ฿0.2388535851771117504000 โดยมีการเปลี่ยนแปลง -4.66% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสภาพตลาดโลกที่แม่นยำ

โครงสร้างราคาประจำวันของ ARCANE เป็นอย่างไร?

ARCANE เทรดระหว่าง ฿0.2381305555833390328000 และ ฿0.2508673725719873256000 ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาภายในวันและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

วันนี้ Arcane มีความผันผวนมากแค่ไหน?

โทเค็นนี้มีความผันผวน --% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าตลาดกำลังมีเสถียรภาพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน ARCANE กำลังซื้อขายอยู่ในโซนทางเทคนิคใด?

การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่า ARCANE กำลังมีโมเมนตัมระยะสั้นปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องและทิศทางตลาดโดยรวม

อันดับและขนาดตลาดโดยรวมของ Arcane คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตลาดที่ ฿200622434.70381500456000 Arcane อยู่ในอันดับที่ #1433 ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสำคัญในตลาดและความสนใจจากนักลงทุน

ปริมาณการซื้อขายของ ARCANE ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

Arcane เทียบกับ ATH และ ATL อย่างไร?

ATH ของมันคือ ฿0.530982729229362136000 ส่วน ATL คือ ฿0.2273571240034170120000 ซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพราคาในระยะยาวและการปรับตัวลดลง

ปัจจัยพื้นฐานใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตลาดของ ARCANE?

ปัจจัยหลักประกอบด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (839999963.6330898 โทเค็น) ผลการดำเนินงานของหมวดหมู่ใน Solana Ecosystem,Privacy และกิจกรรมบนบล็อกเชนทั่วทั้ง -- ซึ่งล้วนมีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Arcane

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:24:24 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Arcane (ARCANE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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