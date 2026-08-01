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ราคาปัจจุบัน ZEAL วันนี้ คือ 0.00520965 USD มูลค่าตลาด ZEAL เท่ากับ 1,250,328 USD ติดตามการอัปเดตราคา ZEAL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ZEAL วันนี้ คือ 0.00520965 USD มูลค่าตลาด ZEAL เท่ากับ 1,250,328 USD ติดตามการอัปเดตราคา ZEAL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ZEAL ราคา (ZEAL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ZEAL เป็น USD

$0.01094816
$0.01094816$0.01094816
-6.32%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
ZEAL (ZEAL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:41:49 (UTC+8)

ราคา ZEAL วันนี้

ราคาปัจจุบัน ZEAL (ZEAL) วันนี้ $ 0.00520965, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.26% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ZEAL เป็น USD คือ $ 0.00520965 ต่อ ZEAL.

ZEAL มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,250,328 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 240.00M ZEAL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ZEAL เทรดระหว่าง $ 0.00510663 (ต่ำ) กับ $ 0.00544109 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.199965 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00433067

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ZEAL เคลื่อนไหว -2.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -14.76% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

ZEAL (ZEAL) ข้อมูลการตลาด

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

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$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

240.00M
240.00M 240.00M

240,000,000.0
240,000,000.0 240,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ZEAL คือ $ 1.25M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ZEAL คือ 240.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 240000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.25M

ประวัติราคา ZEAL USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00510663
$ 0.00510663$ 0.00510663
ต่ำสุด 24h
$ 0.00544109
$ 0.00544109$ 0.00544109
สูงสุด 24h

$ 0.00510663
$ 0.00510663$ 0.00510663

$ 0.00544109
$ 0.00544109$ 0.00544109

$ 0.199965
$ 0.199965$ 0.199965

$ 0.00433067
$ 0.00433067$ 0.00433067

-2.00%

-3.26%

-14.76%

-14.76%

ประวัติราคา ZEAL (ZEAL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ZEAL เป็น USD เท่ากับ $ -0.000175633886717226
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ZEAL เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001300068
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ZEAL เป็น USD เท่ากับ $ -0.0019614754
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ZEAL เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000000053767041464

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000175633886717226-3.26%
30 วัน$ +0.0001300068+2.50%
60 วัน$ -0.0019614754-37.65%
90 วัน$ +0.0000000053767041464+0.00%

การคาดการณ์ราคา ZEAL

การคาดการณ์ราคา ZEAL (ZEAL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ZEAL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ZEAL (ZEAL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ZEAL อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ZEAL จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ZEAL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ZEAL

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เกี่ยวกับ ZEAL

ราคาปัจจุบันของ ZEAL คือเท่าไร?

ราคาสดของ ZEAL (ZEAL) คือ ฿0.1682411647377545010000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

ZEAL ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน ZEAL อยู่ในอันดับที่ #2649 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿40378267.06673713392000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ ZEAL มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ ZEAL คือ 240000000.0 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ ZEAL เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ZEAL เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿0.1649142224688336582000 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿0.1757153204232431426000 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

ZEAL ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

ZEAL เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿6.45769763933951010000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿0.1398552618496158638000 จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ ZEAL ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ ZEAL?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป -3.26% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Kaspa Ecosystem,Igra Ecosystem การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ZEAL

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:41:49 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ZEAL (ZEAL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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