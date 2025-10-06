ราคา Just Memecoin(MEMECOIN)
ราคาเรียลไทม์ Just Memecoin (MEMECOIN) คือ $ 0.0004649 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMEMECOIN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0004641 และราคาสูงสุด $ 0.0005319 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MEMECOIN คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MEMECOIN มีการเปลี่ยนแปลง -3.33% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -8.37% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -41.81% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
SOL
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Just Memecoin คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 55.47K อุปทานหมุนเวียนของ MEMECOIN คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ -- การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ --
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Just Memecoin ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.000042394
|-8.37%
|30 วัน
|$ -0.0018441
|-79.87%
|60 วัน
|$ -0.0048511
|-91.26%
|90 วัน
|$ -0.0055351
|-92.26%
วันนี้ MEMECOIN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.000042394 (-8.37%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.0018441 (-79.87%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MEMECOIN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0048511 (-91.26%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.0055351 (-92.26%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Just Memecoin (MEMECOIN) หรือไม่?
ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Just Memecoinทันที
โทเคนมีมล้วนบนแพลตฟอร์ม Bonk ที่เน้นวัฒนธรรมมีมโดยเฉพาะ ด้วยแนวคิดที่เรียบง่ายสุด ๆ ไม่มีแนวคิดซับซ้อนใด ๆ—แก่นแท้ของมันคือ "มีมคอยน์" อย่างแท้จริง
Just Memecoin มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา
นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบMEMECOINความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Just Memecoin บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Just Memecoin ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ
Just Memecoin (MEMECOIN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Just Memecoin (MEMECOIN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Just Memecoin
ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Just Memecoin ตอนนี้!
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Just Memecoin (MEMECOIN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MEMECOINโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
กำลังมองหาวิธีการซื้อ Just Memecoinใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก!
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Just Memecoin ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
จำนวน
1 MEMECOIN = 0.0004649 USD
