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โทเค็น มีมล้อเลียน ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม มีมล้อเลียน เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
would
would
WOULD
$ 0,072775
+0,10%
+0,01%
-5,91%
$ 72,74M
$ 115,52K
2
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0,0004745
0,00%
-2,25%
-7,72%
$ 30,14M
$ 114,18M
3
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0,0000000264
+0,11%
+0,53%
-1,08%
$ 26,40M
$ 3,20T
4
BULLA
BULLA
BULLA
$ 0,01825
+1,79%
-8,68%
+10,18%
$ 18,05M
$ 12,81M
5
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0,005945
-1,18%
-6,06%
+18,12%
$ 5,87M
$ 14,59M
6
GME
GME
GME
$ 0,0003435
-0,09%
-2,25%
-7,06%
$ 2,37M
$ 156,67M
7
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0,000000001725
+0,06%
+0,47%
+1,78%
$ 1,64M
$ 31,93T
8
Jeff
Jeff
JEFF
$ 1,62
0,00%
+0,01%
-17,77%
$ 1,62M
$ 1,28K
9
401jK
401jK
401JK
$ 0,00159741
+0,12%
-0,07%
-12,95%
$ 1,60M
$ 27,47K
10
American Coin
American Coin
USA
$ 1,3705E-7
-0,36%
+0,50%
-4,78%
$ 1,59M
--
11
Ansem Cat
Ansem Cat
ANSEMCAT
$ 2,63E-6
-2,59%
-3,90%
-18,07%
$ 1,10M
--
12
Povel Durev
Povel Durev
DUREV
$ 0,00804097
-0,03%
-0,01%
+20,69%
$ 775,83K
$ 706,41
13
Jeo Boden
Jeo Boden
BODEN
$ 0,0010962
-0,33%
-0,01%
-13,21%
$ 756,74K
$ 4,63K
14
Gavun Wud
Gavun Wud
WUD
$ 4,45875E-7
+0,24%
-0,40%
-13,95%
$ 445,85K
--
15
ZynCoin
ZynCoin
ZYN
$ 0,00041701
0,00%
+0,02%
-1,43%
$ 376,90K
$ 30,83
16
Dolan Duck
Dolan Duck
DOLAN
$ 0,00368326
+0,03%
-0,01%
+70,71%
$ 361,79K
$ 1,31K
17
Doland Tremp
Doland Tremp
TREMP
$ 0,00300908
+0,05%
-0,00%
-4,53%
$ 300,76K
$ 402,63
18
America is Back
America is Back
AIB
$ 0,00022882
+0,07%
-0,03%
+11,05%
$ 228,81K
$ 784,31
19
pepe in a memes world
pepe in a memes world
PEW
$ 2,23144E-7
-2,04%
+2,40%
-1,60%
$ 223,14K
--
20
Mittens
Mittens
MITTENS
$ 0,00021966
0,00%
-0,01%
+7,56%
$ 219,67K
$ 439,19
21
AMC
AMC
AMC
$ 0,00021313
0,00%
-0,01%
-3,34%
$ 213,13K
$ 1,73K
22
BarbieCrashBandicootRFK88
BarbieCrashBandicootRFK88
SOLANA
$ 2,09438E-10
-0,05%
+0,10%
+7,41%
$ 186,17K
--
23
Kamala Horris
Kamala Horris
KAMA
$ 0,00017307
+0,02%
-0,04%
-6,44%
$ 172,24K
$ 2,04K
24
Chadimir Putni
Chadimir Putni
PUTNI
$ 0,00017068
0,00%
--
0,00%
$ 170,68K
$ 26,05
25
FARTGIRL
FARTGIRL
FARTGIRL
$ 0,000163
+0,02%
+0,01%
-5,91%
$ 163,01K
$ 221,47
26
Send It Larry
Send It Larry
LARRY
$ 0,00016063
+0,32%
+0,22%
+24,60%
$ 160,06K
$ 27,95K
27
OG SMINEM
OG SMINEM
OGSM
$ 1,411E-9
0,00%
+2,10%
0,00%
$ 141,10K
--
28
Super Trump
Super Trump
STRUMP
$ 5,512E-5
-0,05%
0,00%
-1,06%
$ 128,97K
--
29
DogeFather
DogeFather
THE DOGEFATHER
$ 0,00010814
+0,08%
0,00%
+7,72%
$ 108,14K
$ 14,83
30
tooker kurlson
tooker kurlson
TOOKER
$ 0,00010457
-0,47%
+0,01%
-7,79%
$ 101,51K
$ 256,28
31
Coinye West
Coinye West
COINYE
$ 0,00011329
0,00%
-0,00%
+1,66%
$ 99,65K
$ 11,06
32
Ghiblification
Ghiblification
GHIBLI
$ 9,616E-5
-3,17%
-18,60%
-19,48%
$ 96,16K
--
33
Elons Pet Snail
Elons Pet Snail
GARY
$ 0,00208666
0,00%
--
-2,34%
$ 91,81K
$ 17,12
34
SuperGrok
SuperGrok
SUPERGROK
$ 7,654E-5
0,00%
-15,40%
-15,66%
$ 76,54K
--
35
Mini Donald
Mini Donald
BARRON
$ 7,569E-5
0,00%
-0,70%
+0,88%
$ 75,69K
--
36
greg16676935420
greg16676935420
GREG
$ 7,431E-5
-0,01%
-4,50%
-4,18%
$ 74,30K
--
37
POWSCHE
POWSCHE
POWSCHE
$ 0,00070367
0,00%
-0,00%
-2,46%
$ 70,28K
$ 14,17
38
TUCKER CARLSON
TUCKER CARLSON
TUCKER
$ 6,75918E-7
-0,05%
+1,30%
+15,99%
$ 67,59K
--
39
Briun Armstrung
Briun Armstrung
BRIUN
$ 8,496E-5
+0,01%
+8,00%
+1,09%
$ 65,37K
--
40
Obi PNut Kenobi
Obi PNut Kenobi
OPK
$ 4,442E-5
-0,07%
-0,20%
-4,92%
$ 44,38K
--
41
Squid Game
Squid Game
SQUID
$ 4,686E-5
0,00%
-0,10%
+1,03%
$ 37,48K
--
42
Sam Bankmeme Fried
Sam Bankmeme Fried
SBF
$ 0,00035185
+0,08%
-0,01%
-6,87%
$ 35,18K
$ 37,00
43
Jason Derulo
Jason Derulo
JASON
$ 3,225E-5
+0,09%
-7,90%
-11,69%
$ 32,24K
--
44
Doge Caucus
Doge Caucus
DOGECAUCUS
$ 0,03081201
+0,08%
-0,00%
-0,11%
$ 30,81K
$ 38,51
45
Vled Tenov
Vled Tenov
TENOV
$ 3,289E-5
+0,40%
-0,50%
-5,43%
$ 30,10K
--
46
Elawn Moosk
Elawn Moosk
MOOSK
$ 2,757E-5
+0,99%
-0,50%
-2,41%
$ 27,57K
--
47
Patton
Patton
PATTON
$ 6,3878E-8
0,00%
-2,30%
0,00%
$ 26,87K
--
48
Gabin Noosum
Gabin Noosum
NOOSUM
$ 3,208E-5
-0,06%
-6,40%
+21,24%
$ 25,65K
--
49
CSI888
CSI888
CSI
$ 2,742E-5
+0,07%
+0,90%
+0,11%
$ 24,35K
--
50
Spodermen
Spodermen
SPOODY
$ 2,483E-5
0,00%
+0,60%
-1,04%
$ 24,16K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น มีมล้อเลียน คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น มีมล้อเลียน เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 63 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $169.59M
โทเค็น มีมล้อเลียน ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น มีมล้อเลียน ที่ติดตามบน MEXC นั้น BRIUN แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 8.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น มีมล้อเลียน กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 63 มีมล้อเลียน ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น มีมล้อเลียน ยอดนิยม รวมถึง WOULD, MEME, ELON. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ มีมล้อเลียน คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น มีมล้อเลียน ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $169.59M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม มีมล้อเลียน นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง