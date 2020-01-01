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โทเค็น ดัชนี DeFi ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ดัชนี DeFi เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USSI
USSI
USSI
$ 1,004
0,00%
0,00%
-0,10%
$ 2,95M
$ 14,32K
2
NX8
NX8
NX8
$ 69,62
0,00%
+0,00%
+0,35%
$ 1,91M
$ 50,06K
3
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC2X-FLI
$ 12,92
0,00%
--
-3,94%
$ 692,58K
$ 87,39
4
Bankless BED Index
Bankless BED Index
BED
$ 79,28
0,00%
--
-2,94%
$ 342,54K
$ 3,85K
5
Metaverse Index
Metaverse Index
MVI
$ 3,57
0,00%
--
-5,31%
$ 337,24K
$ 2,90
6
Digital Reserve Currency
Digital Reserve Currency
DRC
$ 0,00012378
+0,46%
-0,00%
+0,06%
$ 123,78K
$ 20,01
7
Bloomberg Galaxy Crypto Index
Bloomberg Galaxy Crypto Index
BGCI
$ 1,57
0,00%
+0,00%
-1,26%
$ 37,69K
$ 174,22
8
Colony Avalanche Index
Colony Avalanche Index
CAI
$ 17,93
-0,11%
--
-1,86%
$ 25,51K
$ 3,59
9
Agentlauncher
Agentlauncher
CVAI
$ 0,00016644
0,00%
--
-2,70%
$ 24,91K
$ 88,05
10
BigStrategy Inc
BigStrategy Inc
BSTR
$ 1,179E-5
0,00%
-1,10%
0,00%
$ 11,79K
--
11
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0,002411
+0,08%
-0,17%
-2,43%
--
$ 22,71M
12
CF Large Cap Index
CF Large Cap Index
LCAP
$ 5,251
0,00%
+0,15%
-0,15%
--
$ 4,49

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ดัชนี DeFi คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ดัชนี DeFi เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 12 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $6.45M
โทเค็น ดัชนี DeFi ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ดัชนี DeFi ที่ติดตามบน MEXC นั้น LCAP แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.15% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ดัชนี DeFi กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 12 ดัชนี DeFi ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ดัชนี DeFi ยอดนิยม รวมถึง USSI, NX8, BTC2X-FLI. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ดัชนี DeFi คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ดัชนี DeFi ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $6.45M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ดัชนี DeFi นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง