ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ระบบนิเวศ Hydration ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Hydration เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.473
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
2
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.82
+0.21%
+0.10%
-3.29%
$ 1.34B
$ 782.49
3
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05312
-0.09%
+3.31%
+0.74%
$ 1.24B
$ 1.12M
4
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,121
+0.06%
+0.00%
-1.35%
$ 283.76M
$ 638.19K
5
Kusama
Kusama
KSM
$ 2.895
-0.41%
-0.10%
-5.61%
$ 53.16M
$ 18.99K
6
Hydrated Dollar
Hydrated Dollar
HOLLAR
$ 0.997501
-0.20%
0.00%
+0.02%
$ 11.45M
$ 281.44K
7
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2643
+0.04%
+0.46%
-7.37%
$ 7.90M
$ 85.03K
8
GIGAETH
GIGAETH
GETH
$ 1,922.6
-0.40%
+0.01%
+0.94%
$ 3.23M
$ 80.49K
9
GIGADOT
GIGADOT
GDOT
$ 0.762873
+0.07%
-0.00%
-5.21%
$ 3.19M
$ 4.67K
10
RingDAO
RingDAO
RING
$ 0.00031444
-1.86%
+0.00%
+0.54%
$ 537.07K
$ 5.81

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Hydration คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Hydration เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 10 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $9.13B
โทเค็น ระบบนิเวศ Hydration ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Hydration ที่ติดตามบน MEXC นั้น SKY แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 3.31% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Hydration กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 10 ระบบนิเวศ Hydration ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Hydration ยอดนิยม รวมถึง LINK, AAVE, SKY. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Hydration คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Hydration ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $9.13B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Hydration นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง