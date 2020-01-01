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โทเค็น ระบบนิเวศ Polkadot ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Polkadot เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0,7648
+0,26%
-0,21%
-5,13%
$ 1,29B
$ 688,85K
2
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0,2595
-0,04%
+1,33%
-5,57%
$ 129,60M
$ 435,77K
3
Centrifuge
Centrifuge
CFG
$ 0,1554
-0,39%
+2,31%
-5,14%
$ 89,46M
$ 392,13K
4
Hydration
Hydration
HDX
$ 0,00934667
-0,18%
-0,02%
+12,72%
$ 55,33M
$ 113,86K
5
Kusama
Kusama
KSM
$ 2,895
-0,41%
-0,10%
-5,61%
$ 53,16M
$ 18,99K
6
$ 0,004523
+0,15%
-0,11%
-6,03%
$ 39,48M
$ 11,94M
7
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0,05724
-0,35%
-0,61%
-1,77%
$ 27,14M
$ 925,07K
8
Phala
Phala
PHA
$ 0,02187
-0,50%
-0,72%
-10,60%
$ 18,41M
$ 2,83M
9
Moonbeam
Moonbeam
GLMR
$ 0,007442
+0,21%
-1,00%
-13,68%
$ 8,79M
$ 7,90M
10
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0,2644
+0,04%
+0,46%
-7,37%
$ 7,90M
$ 85,03K
11
Mythos
Mythos
MYTH
$ 0,00229697
+0,02%
+0,00%
-8,21%
$ 1,98M
$ 186,36
12
Aventus
Aventus
AVT
$ 0,109486
+9,40%
-0,72%
-71,22%
$ 1,06M
$ 144,38K
13
Acala Token
Acala Token
ACA
$ 0,0004826
-1,81%
+26,41%
-29,38%
$ 557,90K
$ 127,75M
14
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0,014526
-0,10%
-0,03%
-7,99%
$ 543,78K
$ 1,96M
15
RingDAO
RingDAO
RING
$ 0,00031444
-1,86%
+0,00%
+0,54%
$ 537,07K
$ 5,81
16
Gavun Wud
Gavun Wud
WUD
$ 4,44796E-7
-0,07%
-0,50%
-14,17%
$ 444,77K
--
17
Crust Network
Crust Network
CRU
$ 0,00976231
0,00%
+0,01%
-3,94%
$ 260,81K
$ 9,45K
18
Unique Network
Unique Network
UNQ
$ 0,00011222
0,00%
+0,02%
-2,29%
$ 28,71K
$ 0,26

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Polkadot คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Polkadot เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 18 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1.72B
โทเค็น ระบบนิเวศ Polkadot ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Polkadot ที่ติดตามบน MEXC นั้น ACA แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 26.41% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Polkadot กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 18 ระบบนิเวศ Polkadot ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Polkadot ยอดนิยม รวมถึง DOT, TRAC, CFG. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Polkadot คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Polkadot ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1.72B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Polkadot นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง