Hoodrat ประวัติราคา

ประวัติราคา Hoodrat (HOODRAT)

ระยะเวลา: 2026-05-14 ~ 2026-08-14

  • รายวัน
  • รายสัปดาห์
  • รายเดือน
วันที่เปิดสูงต่ำปิดปริมาณ
2026-08-16$ 0.0030323$ 0.0041543$ 0.0029011$ 0.003676420.00M
2026-08-15$ 0.0024227$ 0.003649$ 0.0020863$ 0.003032337.98M
2026-08-14$ 0.0026852$ 0.0032508$ 0.002139$ 0.002422746.41M
2026-08-13$ 0.0029807$ 0.0045$ 0.0026$ 0.002685262.11M
2026-08-12$ 0.0014133$ 0.0042808$ 0.0011192$ 0.002980797.79M
2026-08-11$ 0.0010224$ 0.0015434$ 0.000986$ 0.001413390.76M
2026-08-10$ 0.0007975$ 0.0013345$ 0.0007475$ 0.0010224107.21M
2026-08-09$ 0.0009809$ 0.001034$ 0.0007555$ 0.000797590.72M
2030-05-30$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K
2030-05-29$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K

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ราคาสด Hoodrat

$ 0.0036764

ปัจจุบัน Hoodrat มีการเทรดอยู่ที่ 0.0036764 USD มีมูลค่าตลาดเท่ากับ 0.00 USD และมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงเท่ากับ 0.00 USD สำรวจข้อมูล HOODRAT เพิ่มเติมได้ที่หน้าราคาสดของ MEXC

ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มตลาดปัจจุบันและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้ประโยชน์จากสถิติราคาสดของ Hoodrat ด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่อยู่เพียงปลายนิ้วของคุณ คุณสามารถตัดสินใจอย่างรอบรู้และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการคาดการณ์ราคา Hoodrat ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:13:38 (UTC+8)

ทรัพยากร Hoodrat MEXC

เกี่ยวกับประวัติราคา Hoodrat (HOODRAT)

Hoodrat การติดตามประวัติราคาถือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามผลการลงทุนได้อย่างง่ายดาย ฟีเจอร์นี้ให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคา Hoodrat ในช่วงเวลาต่างๆ รวมถึงมูลค่าเปิด ราคาสูงสุด และราคาปิด เช่นเดียวกับปริมาณการซื้อขาย นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลสรุปการเปลี่ยนแปลงรายวันเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างรวดเร็ว โดยเน้นเฉพาะวันที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ที่น่าสังเกต คือ Hoodrat ถึงค่าสูงสุดเมื่อวันที่ - และไต่ขึ้นไปสู่ระดับที่น่าทึ่ง 0 USD ข้อมูลราคาที่นำเสนอที่นี่มีที่มาจากประวัติการซื้อขายของ MEXC โดยเฉพาะ ซึ่งรับรองความน่าเชื่อถือและความถูกต้อง ข้อมูลราคา Hoodrat ในอดีตของเราสามารถดูได้ในช่วงเวลาต่างๆ: 1 วัน 1 สัปดาห์ และ 1 เดือน ครอบคลุมถึงข้อมูลเปิด สูง ต่ำ ปิด และปริมาณ ข้อมูลนี้ได้รับการทดสอบอย่างพิถีพิถันเพื่อความสอดคล้อง ความสมบูรณ์ และความถูกต้อง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจำลองการซื้อขายและการทดสอบย้อนหลัง คุณสามารถดาวน์โหลดชุดข้อมูลเหล่านี้ได้ฟรีและอัปเดตแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลอันมีค่าสำหรับนักลงทุน

Hoodrat การประยุกต์ใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ในการซื้อขาย

Hoodratข้อมูลทางประวัติศาสตร์มีบทบาทสำคัญในกลยุทธ์การซื้อขาย วิธีการใช้งานมีดังนี้:

1. การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ผู้ซื้อขายใช้ประโยชน์จากข้อมูล Hoodrat ในอดีตเพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบของตลาด โดยใช้เครื่องมือ เช่น แผนภูมิและสื่อภาพ พวกเขาสามารถแยกแยะรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าและออกจากตลาด แนวทางที่มีประสิทธิผลเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลประวัติของ Hoodrat ใน GridDB และวิเคราะห์ด้วย Python โดยใช้ไลบรารีเช่น Matplotlib สำหรับการแสดงภาพ และ Pandas, Numpy และ Scipy สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

2. การคาดการณ์ราคา: ข้อมูล Hoodrat ในอดีตถือเป็นปัจจัยสำคัญในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา โดยการตรวจสอบแนวโน้มตลาดในอดีต ผู้ค้าสามารถสังเกตเห็นรูปแบบและคาดการณ์พฤติกรรมของตลาดในอนาคตได้ ข้อมูลประวัติ Hoodrat โดยละเอียดของ MEXC ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกในแต่ละนาทีเกี่ยวกับราคาเปิด ราคาสูง ราคาต่ำ และราคาปิด ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาและฝึกอบรมโมเดลการทำนายเชิงทำนาย จึงช่วยในการตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบรู้

3. การจัดการความเสี่ยง: การเข้าถึงข้อมูลในอดีตช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถประเมินความเสี่ยง Hoodrat ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนได้ ช่วยในการเข้าใจความผันผวน Hoodrat นำไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่มีข้อมูลเพียงพอมากขึ้น

4. การจัดการพอร์ตโฟลิโอ: ข้อมูลในอดีตช่วยในการติดตามผลการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา วิธีนี้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถระบุสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผลงานดีและปรับพอร์ตโฟลิโอเพื่อปรับผลตอบแทนให้เหมาะสมที่สุด

5. การฝึกอบรมบอทการซื้อขาย: คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตลาดสกุลเงินดิจิทัลในประวัติศาสตร์ OHLC (เปิด สูง ต่ำ ปิด) ของ Hoodrat เพื่อฝึกบอทซื้อขาย Hoodrat โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาด

เครื่องมือและทรัพยากรเหล่านี้ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถเจาะลึกข้อมูลในอดีตของ Hoodrat ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า และมีศักยภาพในการปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขา

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