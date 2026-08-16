Cash Cat ประวัติราคา

ประวัติราคา Cash Cat (CASHCAT)

ระยะเวลา: 2026-05-14 ~ 2026-08-14

  • รายวัน
  • รายสัปดาห์
  • รายเดือน
วันที่เปิดสูงต่ำปิดปริมาณ
2026-08-16$ 0.1169$ 0.12351$ 0.1135$ 0.121452.06M
2026-08-15$ 0.12998$ 0.13246$ 0.10865$ 0.116911.45M
2026-08-14$ 0.15995$ 0.1627$ 0.11381$ 0.1299813.32M
2026-08-13$ 0.16556$ 0.16809$ 0.14299$ 0.159958.77M
2026-08-12$ 0.14386$ 0.16895$ 0.13513$ 0.165568.21M
2026-08-11$ 0.15274$ 0.165$ 0.13808$ 0.143867.10M
2026-08-10$ 0.13359$ 0.16738$ 0.13098$ 0.1527413.52M
2026-08-09$ 0.12302$ 0.14699$ 0.10558$ 0.1335917.55M
2030-05-30$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K
2030-05-29$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K

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ราคาสด Cash Cat

$ 0.12145

ปัจจุบัน Cash Cat มีการเทรดอยู่ที่ 0.12145 USD มีมูลค่าตลาดเท่ากับ 0.00 USD และมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงเท่ากับ 0.00 USD สำรวจข้อมูล CASHCAT เพิ่มเติมได้ที่หน้าราคาสดของ MEXC

ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มตลาดปัจจุบันและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้ประโยชน์จากสถิติราคาสดของ Cash Cat ด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่อยู่เพียงปลายนิ้วของคุณ คุณสามารถตัดสินใจอย่างรอบรู้และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการคาดการณ์ราคา Cash Cat ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:14:32 (UTC+8)

ทรัพยากร Cash Cat MEXC

เกี่ยวกับประวัติราคา Cash Cat (CASHCAT)

Cash Cat การติดตามประวัติราคาถือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามผลการลงทุนได้อย่างง่ายดาย ฟีเจอร์นี้ให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคา Cash Cat ในช่วงเวลาต่างๆ รวมถึงมูลค่าเปิด ราคาสูงสุด และราคาปิด เช่นเดียวกับปริมาณการซื้อขาย นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลสรุปการเปลี่ยนแปลงรายวันเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างรวดเร็ว โดยเน้นเฉพาะวันที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ที่น่าสังเกต คือ Cash Cat ถึงค่าสูงสุดเมื่อวันที่ - และไต่ขึ้นไปสู่ระดับที่น่าทึ่ง 0 USD ข้อมูลราคาที่นำเสนอที่นี่มีที่มาจากประวัติการซื้อขายของ MEXC โดยเฉพาะ ซึ่งรับรองความน่าเชื่อถือและความถูกต้อง ข้อมูลราคา Cash Cat ในอดีตของเราสามารถดูได้ในช่วงเวลาต่างๆ: 1 วัน 1 สัปดาห์ และ 1 เดือน ครอบคลุมถึงข้อมูลเปิด สูง ต่ำ ปิด และปริมาณ ข้อมูลนี้ได้รับการทดสอบอย่างพิถีพิถันเพื่อความสอดคล้อง ความสมบูรณ์ และความถูกต้อง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจำลองการซื้อขายและการทดสอบย้อนหลัง คุณสามารถดาวน์โหลดชุดข้อมูลเหล่านี้ได้ฟรีและอัปเดตแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลอันมีค่าสำหรับนักลงทุน

Cash Cat การประยุกต์ใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ในการซื้อขาย

Cash Catข้อมูลทางประวัติศาสตร์มีบทบาทสำคัญในกลยุทธ์การซื้อขาย วิธีการใช้งานมีดังนี้:

1. การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ผู้ซื้อขายใช้ประโยชน์จากข้อมูล Cash Cat ในอดีตเพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบของตลาด โดยใช้เครื่องมือ เช่น แผนภูมิและสื่อภาพ พวกเขาสามารถแยกแยะรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าและออกจากตลาด แนวทางที่มีประสิทธิผลเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลประวัติของ Cash Cat ใน GridDB และวิเคราะห์ด้วย Python โดยใช้ไลบรารีเช่น Matplotlib สำหรับการแสดงภาพ และ Pandas, Numpy และ Scipy สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

2. การคาดการณ์ราคา: ข้อมูล Cash Cat ในอดีตถือเป็นปัจจัยสำคัญในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา โดยการตรวจสอบแนวโน้มตลาดในอดีต ผู้ค้าสามารถสังเกตเห็นรูปแบบและคาดการณ์พฤติกรรมของตลาดในอนาคตได้ ข้อมูลประวัติ Cash Cat โดยละเอียดของ MEXC ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกในแต่ละนาทีเกี่ยวกับราคาเปิด ราคาสูง ราคาต่ำ และราคาปิด ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาและฝึกอบรมโมเดลการทำนายเชิงทำนาย จึงช่วยในการตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบรู้

3. การจัดการความเสี่ยง: การเข้าถึงข้อมูลในอดีตช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถประเมินความเสี่ยง Cash Cat ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนได้ ช่วยในการเข้าใจความผันผวน Cash Cat นำไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่มีข้อมูลเพียงพอมากขึ้น

4. การจัดการพอร์ตโฟลิโอ: ข้อมูลในอดีตช่วยในการติดตามผลการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา วิธีนี้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถระบุสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผลงานดีและปรับพอร์ตโฟลิโอเพื่อปรับผลตอบแทนให้เหมาะสมที่สุด

5. การฝึกอบรมบอทการซื้อขาย: คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตลาดสกุลเงินดิจิทัลในประวัติศาสตร์ OHLC (เปิด สูง ต่ำ ปิด) ของ Cash Cat เพื่อฝึกบอทซื้อขาย Cash Cat โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาด

เครื่องมือและทรัพยากรเหล่านี้ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถเจาะลึกข้อมูลในอดีตของ Cash Cat ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า และมีศักยภาพในการปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขา

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