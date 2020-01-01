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โทเค็น เกมอาร์เคด ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม เกมอาร์เคด เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.37998
-0.99%
-6.97%
-75.27%
$ 60.44M
$ 7.89M
2
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.0001738
-0.11%
-0.91%
-6.45%
$ 11.21M
$ 370.68M
3
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.07064
-0.10%
+0.46%
-7.24%
$ 7.55M
$ 773.05K
4
Fren Pet
Fren Pet
FP
$ 1.039
0.00%
-0.09%
+25.64%
$ 7.47M
$ 44.04K
5
$ 0.0014155
+0.10%
+0.30%
0.00%
$ 2.50M
$ 43.39M
6
HELLO
HELLO
HELLO
$ 0.0012069
-0.02%
-4.06%
-8.10%
$ 883.02K
$ 82.10M
7
Rome
Rome
ROME
$ 5.43
0.00%
--
0.00%
$ 794.40K
$ 0.13
8
Game Meteor Coin
Game Meteor Coin
GMTO
$ 2.758E-5
-1.43%
+1.80%
-2.82%
$ 558.93K
--
9
Meteor Coin
Meteor Coin
MTO
$ 0.00488095
+0.06%
0.00%
+1.45%
$ 488.30K
$ 47.93K
10
Ballz of Steel
Ballz of Steel
BALLZ
$ 0.00036819
0.00%
-0.00%
+0.64%
$ 368.19K
$ 32.82
11
Emperor
Emperor
EMPI
$ 0.01095642
0.00%
-0.00%
+2.13%
$ 321.90K
$ 14.12
12
XGame
XGame
XGAME
$ 0.00099981
+0.14%
-0.07%
-15.41%
$ 314.69K
$ 615.96
13
Imaginary Ones
Imaginary Ones
BUBBLE
$ 7.505E-5
-0.92%
-1.70%
-6.07%
$ 304.71K
--
14
Walken
Walken
WLKN
$ 0.00013507
+0.04%
-0.00%
+0.12%
$ 221.16K
$ 308.98
15
Forgotten Playland
Forgotten Playland
FP
$ 4.578E-5
0.00%
+0.90%
0.00%
$ 186.61K
--
16
PLAYZAP
PLAYZAP
PZP
$ 0.001183
+0.34%
-1.66%
-8.78%
$ 131.73K
$ 23.88M
17
Octo Gaming
Octo Gaming
OTK
$ 0.0001843
-2.90%
-12.36%
-11.99%
$ 90.22K
$ 32.87M
18
NFT Worlds
NFT Worlds
WRLD
$ 0.0001397
0.00%
--
0.00%
$ 76.69K
$ 1.48
19
Nifty League
Nifty League
NFTL
$ 6.821E-5
0.00%
-4.20%
-4.40%
$ 68.21K
--
20
Holdcoin
Holdcoin
HOLD
$ 6.75E-6
-4.66%
-11.10%
-45.12%
$ 67.55K
--
21
BreadHeads
BreadHeads
CRUMBS
$ 4.947E-5
-0.10%
-0.60%
-2.23%
$ 49.42K
--
22
Fortune Token
Fortune Token
FRTN
$ 0.00010261
0.00%
-0.00%
+0.56%
$ 42.58K
$ 53.05
23
Heidrun
Heidrun
HEIDRUN
$ 2.571E-5
-0.12%
-1.10%
-13.23%
$ 25.46K
--
24
Pankito
Pankito
PAN
$ 0.00042285
0.00%
--
-0.52%
$ 25.37K
$ 1.23
25
Striker League
Striker League
MBS
$ 3.734E-5
0.00%
-93.70%
0.00%
$ 23.35K
--
26
Vidya
Vidya
VIDYA
$ 0.00046791
+0.05%
-0.00%
-6.29%
$ 16.90K
$ 28.92
27
Crypto Royale
Crypto Royale
ROY
$ 0.00013083
-0.09%
-0.01%
-13.54%
$ 15.80K
$ 25.05
28
Noel Claw
Noel Claw
NOELCLAW
$ 1.21652E-7
0.00%
+3.10%
0.00%
$ 11.81K
--
29
TOWER Ecosystem
TOWER Ecosystem
TOWER
$ 0.0001379
+0.07%
+0.15%
-0.36%
--
$ 87.81M
30
TEH EPIK DUCK
TEH EPIK DUCK
EPIK
$ 0.005001
-0.10%
-5.98%
+0.91%
--
$ 10.99M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น เกมอาร์เคด คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น เกมอาร์เคด เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 30 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $94.26M
โทเค็น เกมอาร์เคด ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น เกมอาร์เคด ที่ติดตามบน MEXC นั้น NOELCLAW แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 3.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น เกมอาร์เคด กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 30 เกมอาร์เคด ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น เกมอาร์เคด ยอดนิยม รวมถึง BEAT, HMSTR, PEPECOIN. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ เกมอาร์เคด คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น เกมอาร์เคด ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $94.26M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม เกมอาร์เคด นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง