ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น โทเค็นแอร์ดรอปจากโปรเจกต์ NFT ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม โทเค็นแอร์ดรอปจากโปรเจกต์ NFT เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0,00603
+0,23%
-0,05%
-10,18%
$ 378,17M
$ 22,22M
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0,1242
+0,40%
+1,22%
-5,54%
$ 124,40M
$ 621,40K
3
Loaded Lions
Loaded Lions
LION
$ 0,00125717
+0,02%
-0,00%
+1,32%
$ 38,57M
$ 8,64K
4
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0,002458
-0,32%
+0,82%
-2,81%
$ 13,60M
$ 21,64M
5
ALI
ALI
ALI
$ 0,001046
-0,19%
+0,19%
+0,29%
$ 9,54M
$ 5,99M
6
Doodles
Doodles
DOOD
$ 0,001156
-0,17%
+0,43%
-16,89%
$ 9,02M
$ 47,43M
7
Milady Cult Coin
Milady Cult Coin
CULT
$ 0,00012421
-0,02%
+0,00%
-6,30%
$ 5,82M
$ 154,99K
8
Captain Kuma
Captain Kuma
KUMA
$ 0,00189318
+0,21%
-0,00%
-2,87%
$ 1,70M
$ 2,71
9
mfercoin
mfercoin
MFER
$ 0,00043192
+0,08%
+0,06%
-10,37%
$ 431,86K
$ 3,58K
10
CyberKongz
CyberKongz
KONG
$ 0,00072694
0,00%
+0,01%
+10,29%
$ 280,23K
$ 46,34
11
Grow
Grow
$GROW
$ 1,58085E-7
0,00%
-3,30%
0,00%
$ 15,81K
--
12
Moonbirds
Moonbirds
BIRB
$ 0,05295
+0,30%
-0,52%
-2,78%
--
$ 1,06M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น โทเค็นแอร์ดรอปจากโปรเจกต์ NFT คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น โทเค็นแอร์ดรอปจากโปรเจกต์ NFT เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 12 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $581.55M
โทเค็น โทเค็นแอร์ดรอปจากโปรเจกต์ NFT ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น โทเค็นแอร์ดรอปจากโปรเจกต์ NFT ที่ติดตามบน MEXC นั้น APE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น โทเค็นแอร์ดรอปจากโปรเจกต์ NFT กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 12 โทเค็นแอร์ดรอปจากโปรเจกต์ NFT ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น โทเค็นแอร์ดรอปจากโปรเจกต์ NFT ยอดนิยม รวมถึง PENGU, APE, LION. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ โทเค็นแอร์ดรอปจากโปรเจกต์ NFT คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น โทเค็นแอร์ดรอปจากโปรเจกต์ NFT ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $581.55M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โทเค็นแอร์ดรอปจากโปรเจกต์ NFT นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง