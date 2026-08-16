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ราคาปัจจุบัน 0xDirectPing วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด 0XDP เท่ากับ 22,471 USD ติดตามการอัปเดตราคา 0XDP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน 0xDirectPing วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด 0XDP เท่ากับ 22,471 USD ติดตามการอัปเดตราคา 0XDP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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0xDirectPing ราคา (0XDP)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 0XDP เป็น USD

$0.000000224714
$0.000000224714$0.000000224714
-1.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
0xDirectPing (0XDP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:39:36 (UTC+8)

ราคา 0xDirectPing วันนี้

ราคาปัจจุบัน 0xDirectPing (0XDP) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน 0XDP เป็น USD คือ $ 0 ต่อ 0XDP.

0xDirectPing มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 22,471 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 100.00B 0XDP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 0XDP เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น 0XDP เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.43% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

0xDirectPing (0XDP) ข้อมูลการตลาด

$ 22.47K
$ 22.47K$ 22.47K

--
----

$ 22.47K
$ 22.47K$ 22.47K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ 0xDirectPing คือ $ 22.47K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ 0XDP คือ 100.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 99999999999.99998 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 22.47K

ประวัติราคา 0xDirectPing USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
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ต่ำสุด 24h
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-1.43%

-1.43%

ประวัติราคา 0xDirectPing (0XDP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา 0xDirectPing เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 0xDirectPing เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 0xDirectPing เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 0xDirectPing เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0+0.58%
60 วัน$ 0+7.17%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา 0xDirectPing

การคาดการณ์ราคา 0xDirectPing (0XDP) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ 0XDP ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา 0xDirectPing (0XDP) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ 0xDirectPing อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา 0xDirectPing จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา 0XDP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา 0xDirectPing

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เกี่ยวกับ 0xDirectPing

เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ 0xDirectPing ใช้งาน?

0xDirectPing ดำเนินงานบนเครือข่าย -- ซึ่งกำหนดวิธีการประมวลผลธุรกรรม ความเร็วในการยืนยัน และความปลอดภัยโดยรวม เครือข่ายนี้ยังเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้กับกระเป๋าเงิน แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp) และมาตรฐานสัญญาอัจฉริยะอีกด้วย

ราคาปัจจุบันของ 0XDP เป็นเท่าไร?

โทเคนนี้มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% การอัปเดตราคาจะถูกรวบรวมจากตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำทั่วโลกแบบเรียลไทม์

0xDirectPing อยู่ในหมวดหมู่ใด?

0xDirectPing จัดอยู่ในหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem การจัดประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ 0XDP กับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในภาคเดียวกัน เช่น โทเคน DeFi, มีม, Layer-1, Layer-2 หรือ AI

มูลค่าตามราคาตลาดของ 0xDirectPing เป็นเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันอยู่ที่ ฿725688.87743032940000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #8539 มูลค่าตามราคาตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงขนาด การยอมรับ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ขณะนี้มีการหมุนเวียนของ 0XDP จำนวนเท่าไร?

มีโทเคน 99999999999.99998 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ปริมาณนี้ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การค้นพบราคา และคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ

การซื้อขายของ 0xDirectPing ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหน?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา 0XDP มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือการตอบสนองต่อข่าวสารล่าสุด

ราคาระหว่างวันนี้เปรียบเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดเป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 0xDirectPing เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความผันผวนระยะสั้นและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ 0xDirectPing

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:39:36 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ 0xDirectPing (0XDP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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