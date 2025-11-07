හුවමාරුවDEX+
සජීවී Soul Graph සඳහා අද මිල 0.00305235 USD කි. GRPH සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි GRPH මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

GRPH ගැන වැඩි විස්තර

GRPH මිල තොරතුරු

GRPH යනු කුමක්ද

GRPH ධවල පත්‍රිකාව

GRPH නිල වෙබ් අඩවිය

GRPH ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

GRPH මිල පුරෝකථනය

Soul Graph ලාංඡනය

Soul Graph මිල (GRPH)

1 GRPH සිට USD සජීවී මිල:

$0.00306147
$0.00306147
-8.20%1D
Soul Graph (GRPH) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:45:25 (UTC+8)

Soul Graph (GRPH) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00287104
$ 0.00287104
පැය 24 පහළ
$ 0.0033599
$ 0.0033599
24H ඉහළ

$ 0.00287104
$ 0.00287104

$ 0.0033599
$ 0.0033599

$ 0.064363
$ 0.064363

$ 0.00077195
$ 0.00077195

+0.54%

-8.57%

+75.40%

+75.40%

Soul Graph (GRPH) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00305235. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00287104 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0033599 ක උපරිම අගයක් අතර GRPH වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GRPHහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.064363 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00077195 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GRPH පසුගිය පැය තුල, +0.54% කින්, පැය 24 තුල, -8.57% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +75.40% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Soul Graph (GRPH) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 3.07M
$ 3.07M

--
--

$ 3.07M
$ 3.07M

999.89M
999.89M

999,894,803.000631
999,894,803.000631

Soul Graph හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 3.07M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.89M සමඟින් GRPH හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999894803.000631 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 3.07M කි.

Soul Graph (GRPH) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Soul Graphහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000286118018131198 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Soul Graphහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0037983815 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Soul Graphහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0020792016 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Soul Graphහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0002261623156165554 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.000286118018131198-8.57%
දින 30 යි$ +0.0037983815+124.44%
දින 60 යි$ +0.0020792016+68.12%
දින 90 යි$ -0.0002261623156165554-6.89%

Soul Graph (GRPH) යනු කුමක්ද

Soulgraph is building open source tools & providing infrastructure for developers to give their agents a rich & evolving personality, user bound persistent memory, and real time voice to voice communication. Soulgraph is the shared infrastructure to be used by agents deployed with ElizaOS, Zerepy, Arc, and any future agentic frameworks. Soulgraph makes agents become memorable characters - the kind you want to interact with again and again.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Soul Graph මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Soul Graph (GRPH) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Soul Graph (GRPH) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Soul Graph සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Soul Graph මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

GRPH දේශීය මුදල් වෙත

Soul Graph (GRPH) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Soul GraphGRPH හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් GRPH ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Soul Graph (GRPH) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Soul Graph (GRPH) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද GRPH හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00305235 USD වේ.
GRPH සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
GRPH සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00305235 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Soul Graph හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
GRPH සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 3.07M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
GRPH හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
GRPH හි සංසරණ සැපයුම 999.89M USD වේ.
GRPH හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.064363 USD ක ATH මිලක් GRPH අත්කර ගති.
GRPH හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00077195 USD ක ATL මිලක් GRPH අත්කර ගති.
GRPH හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
GRPH සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී GRPH වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව GRPH මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා GRPH මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Soul Graph (GRPH) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

