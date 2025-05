Wormhole (W) යනු කුමක්ද

W is the native token that powers the Wormhole platform. W is a native Solana SPL token and Ethereum ERC20 token that leverages Wormhole Native Token Transfers, and can be transferred seamlessly to any Wormhole-connected network.

MEXC වෙතින් Wormhole ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Wormhole ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට W ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Wormhole ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Wormhole මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Wormhole මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Wormhole,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. W හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Wormholeමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Wormhole මිල ඉතිහාසය

Wහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් Wහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Wormhole මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Wormhole (W) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Wormhole මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Wormhole MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

W දේශීය මුදල් වෙත

1W සිට VNDවෙත ₫ 2,586.40767 1W සිට AUDවෙත A$ 0.1573572 1W සිට GBPවෙත £ 0.0756525 1W සිට EURවෙත € 0.0897743 1W සිට USDවෙත $ 0.10087 1W සිට MYRවෙත RM 0.4317236 1W සිට TRYවෙත ₺ 3.9026603 1W සිට JPYවෙත ¥ 14.7058373 1W සිට RUBවෙත ₽ 8.120035 1W සිට INRවෙත ₹ 8.6294285 1W සිට IDRවෙත Rp 1,653.6062928 1W සිට KRWවෙත ₩ 141.076782 1W සිට PHPවෙත ₱ 5.6245112 1W සිට EGPවෙත £E. 5.0576218 1W සිට BRLවෙත R$ 0.5689068 1W සිට CADවෙත C$ 0.1402093 1W සිට BDTවෙත ৳ 12.2637746 1W සිට NGNවෙත ₦ 161.392 1W සිට UAHවෙත ₴ 4.186105 1W සිට VESවෙත Bs 9.28004 1W සිට PKRවෙත Rs 28.4292008 1W සිට KZTවෙත ₸ 51.5425526 1W සිට THBවෙත ฿ 3.3498927 1W සිට TWDවෙත NT$ 3.0422392 1W සිට AEDවෙත د.إ 0.3701929 1W සිට CHFවෙත Fr 0.0837221 1W සිට HKDවෙත HK$ 0.786786 1W සිට MADවෙත .د.م 0.9370823 1W සිට MXNවෙත $ 1.9649476

Wormhole සම්පත්

Wormhole පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Wormhole පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Wormhole (W) හි මිල කීයද? Wormhole (W)හි සජීවී මිල 0.10087 USD වේ. Wormhole (W) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Wormhole හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 462.11M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ Wහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.10087 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Wormhole (W) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Wormhole (W) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 4.58B USD වේ. Wormhole (W) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Wormhole (W) හි ඉහළම මිල 1.85 USD වේ. Wormhole (W) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Wormhole (W) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 4.40M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

