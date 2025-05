NEAR (NEAR) යනු කුමක්ද

NEARProtocol is a highly scalable basic protocol that ensures that DApps can run quickly enough on mobile devices. NEARProtocol allows developers to build mobile blockchain DApps and run them on the user's local machine, while providing developers with important information about DApps. Through state slicing, the number of nodes in the blockchain and the network is allowed to scale linearly, and the goal is 100kTPS based on 1 million mobile nodes. NEAR is used to pay for validators, which provide scarce computing and storage resources for the network.

MEXC වෙතින් NEAR ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ NEAR ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NEAR ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ NEAR ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ NEAR මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

NEAR මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ NEAR,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NEAR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ NEARමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

NEAR මිල ඉතිහාසය

NEARහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NEARහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ NEAR මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

NEAR (NEAR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

NEAR මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් NEAR MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1NEAR සිට VNDවෙත ₫ 75,358.899 1NEAR සිට AUDවෙත A$ 4.55545 1NEAR සිට GBPවෙත £ 2.20425 1NEAR සිට EURවෙත € 2.61571 1NEAR සිට USDවෙත $ 2.939 1NEAR සිට MYRවෙත RM 12.57892 1NEAR සිට TRYවෙත ₺ 113.91564 1NEAR සිට JPYවෙත ¥ 428.30047 1NEAR සිට RUBවෙත ₽ 236.20743 1NEAR සිට INRවෙත ₹ 251.72535 1NEAR සිට IDRවෙත Rp 48,180.32016 1NEAR සිට KRWවෙත ₩ 4,093.29225 1NEAR සිට PHPවෙත ₱ 163.96681 1NEAR සිට EGPවෙත £E. 148.06682 1NEAR සිට BRLවෙත R$ 16.54657 1NEAR සිට CADවෙත C$ 4.08521 1NEAR සිට BDTවෙත ৳ 356.41253 1NEAR සිට NGNවෙත ₦ 4,702.4 1NEAR සිට UAHවෙත ₴ 121.85094 1NEAR සිට VESවෙත Bs 270.388 1NEAR සිට PKRවෙත Rs 825.77083 1NEAR සිට KZTවෙත ₸ 1,500.24194 1NEAR සිට THBවෙත ฿ 98.07443 1NEAR සිට TWDවෙත NT$ 88.7578 1NEAR සිට AEDවෙත د.إ 10.78613 1NEAR සිට CHFවෙත Fr 2.43937 1NEAR සිට HKDවෙත HK$ 22.9242 1NEAR සිට MADවෙත .د.م 27.42087 1NEAR සිට MXNවෙත $ 56.95782

NEAR පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: NEAR පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද NEAR (NEAR) හි මිල කීයද? NEAR (NEAR)හි සජීවී මිල 2.939 USD වේ. NEAR (NEAR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? NEAR හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 3.40M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NEARහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 2.939 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. NEAR (NEAR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? NEAR (NEAR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.16M USD වේ. NEAR (NEAR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, NEAR (NEAR) හි ඉහළම මිල 20.48 USD වේ. NEAR (NEAR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? NEAR (NEAR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 12.70M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

