සජීවී Plasma සඳහා අද මිල 0.2568 USD කි. XPL සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි XPL මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

XPL ගැන වැඩි විස්තර

XPL මිල තොරතුරු

XPL යනු කුමක්ද

XPL ධවල පත්‍රිකාව

XPL නිල වෙබ් අඩවිය

XPL ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

XPL මිල පුරෝකථනය

XPL ඉතිහාසය

XPL මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

XPL-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

XPL තත්කාල ගනුදෙනු

XPL USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

Plasma ලාංඡනය

Plasma මිල(XPL)

1 XPL සිට USD සජීවී මිල:

$0.2566
+0.43%1D
USD
Plasma (XPL) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:37:57 (UTC+8)

Plasma (XPL) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.2511
පැය 24 පහළ
$ 0.2817
24H ඉහළ

$ 0.2511
$ 0.2817
--
--
-0.70%

+0.43%

-13.31%

-13.31%

Plasma (XPL) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.2568. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.2511 ක අවම අගයක් සහ $ 0.2817 ක උපරිම අගයක් අතර XPL වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. XPLහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව XPL පසුගිය පැය තුල, -0.70% කින්, පැය 24 තුල, +0.43% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -13.31% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Plasma (XPL) වෙළඳපල තොරතුරු

--
$ 11.76M
$ 11.76M$ 11.76M

$ 2.57B
$ 2.57B$ 2.57B

--
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

PLASMA

Plasma හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 11.76M වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් XPL හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.57B කි.

Plasma (XPL) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Plasmaහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.001099+0.43%
දින 30 යි$ -0.617-70.62%
දින 60 යි$ +0.0568+28.40%
දින 90 යි$ +0.0568+28.40%
Plasma අද මිල වෙනස

අද, XPL එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.001099 (+0.43%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Plasma දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.617 (-70.62%) කින් ඉහළ ගියේය.

Plasma දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, XPL එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.0568 (+28.40%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Plasma දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.0568 (+28.40%), කින් චලනය විය.

Plasma (XPL) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Plasma මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Plasma (XPL) යනු කුමක්ද

Plasma is a high-performance Layer 1 blockchain purpose-built for stablecoins.

MEXC වෙතින් Plasma ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Plasma ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට XPL ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Plasma ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Plasma මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Plasma මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Plasma (XPL) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Plasma (XPL) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Plasma සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Plasma මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Plasma (XPL) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PlasmaXPL හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් XPL ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Plasma (XPL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Plasma මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Plasma MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

XPL දේශීය මුදල් වෙත

1 Plasma(XPL) සිට VND
6,757.692
1 Plasma(XPL) සිට AUD
A$0.395472
1 Plasma(XPL) සිට GBP
0.195168
1 Plasma(XPL) සිට EUR
0.220848
1 Plasma(XPL) සිට USD
$0.2568
1 Plasma(XPL) සිට MYR
RM1.070856
1 Plasma(XPL) සිට TRY
10.834392
1 Plasma(XPL) සිට JPY
¥39.2904
1 Plasma(XPL) සිට ARS
ARS$372.711816
1 Plasma(XPL) සිට RUB
20.865
1 Plasma(XPL) සිට INR
22.775592
1 Plasma(XPL) සිට IDR
Rp4,279.998288
1 Plasma(XPL) සිට PHP
15.174312
1 Plasma(XPL) සිට EGP
￡E.12.144072
1 Plasma(XPL) සිට BRL
R$1.371312
1 Plasma(XPL) සිට CAD
C$0.362088
1 Plasma(XPL) සිට BDT
31.288512
1 Plasma(XPL) සිට NGN
368.965104
1 Plasma(XPL) සිට COP
$983.906088
1 Plasma(XPL) සිට ZAR
R.4.460616
1 Plasma(XPL) සිට UAH
10.788168
1 Plasma(XPL) සිට TZS
T.Sh.632.51124
1 Plasma(XPL) සිට VES
Bs58.5504
1 Plasma(XPL) සිට CLP
$242.1624
1 Plasma(XPL) සිට PKR
Rs72.112008
1 Plasma(XPL) සිට KZT
134.943264
1 Plasma(XPL) සිට THB
฿8.315184
1 Plasma(XPL) සිට TWD
NT$7.955664
1 Plasma(XPL) සිට AED
د.إ0.942456
1 Plasma(XPL) සිට CHF
Fr0.20544
1 Plasma(XPL) සිට HKD
HK$1.995336
1 Plasma(XPL) සිට AMD
֏98.20032
1 Plasma(XPL) සිට MAD
.د.م2.395944
1 Plasma(XPL) සිට MXN
$4.76364
1 Plasma(XPL) සිට SAR
ريال0.963
1 Plasma(XPL) සිට ETB
Br39.518952
1 Plasma(XPL) සිට KES
KSh33.175992
1 Plasma(XPL) සිට JOD
د.أ0.1820712
1 Plasma(XPL) සිට PLN
0.945024
1 Plasma(XPL) සිට RON
лв1.12992
1 Plasma(XPL) සිට SEK
kr2.457576
1 Plasma(XPL) සිට BGN
лв0.433992
1 Plasma(XPL) සිට HUF
Ft86.028
1 Plasma(XPL) සිට CZK
5.41848
1 Plasma(XPL) සිට KWD
د.ك0.0788376
1 Plasma(XPL) සිට ILS
0.837168
1 Plasma(XPL) සිට BOB
Bs1.77192
1 Plasma(XPL) සිට AZN
0.43656
1 Plasma(XPL) සිට TJS
SM2.367696
1 Plasma(XPL) සිට GEL
0.695928
1 Plasma(XPL) සිට AOA
Kz235.380312
1 Plasma(XPL) සිට BHD
.د.ب0.0968136
1 Plasma(XPL) සිට BMD
$0.2568
1 Plasma(XPL) සිට DKK
kr1.661496
1 Plasma(XPL) සිට HNL
L6.764112
1 Plasma(XPL) සිට MUR
11.78712
1 Plasma(XPL) සිට NAD
$4.45548
1 Plasma(XPL) සිට NOK
kr2.61936
1 Plasma(XPL) සිට NZD
$0.457104
1 Plasma(XPL) සිට PAB
B/.0.2568
1 Plasma(XPL) සිට PGK
K1.07856
1 Plasma(XPL) සිට QAR
ر.ق0.934752
1 Plasma(XPL) සිට RSD
дин.26.096016
1 Plasma(XPL) සිට UZS
soʻm3,057.142368
1 Plasma(XPL) සිට ALL
L21.507
1 Plasma(XPL) සිට ANG
ƒ0.459672
1 Plasma(XPL) සිට AWG
ƒ0.46224
1 Plasma(XPL) සිට BBD
$0.5136
1 Plasma(XPL) සිට BAM
KM0.433992
1 Plasma(XPL) සිට BIF
Fr755.2488
1 Plasma(XPL) සිට BND
$0.33384
1 Plasma(XPL) සිට BSD
$0.2568
1 Plasma(XPL) සිට JMD
$41.12652
1 Plasma(XPL) සිට KHR
1,035.4818
1 Plasma(XPL) සිට KMF
Fr107.856
1 Plasma(XPL) සිට LAK
5,582.608584
1 Plasma(XPL) සිට LKR
රු78.1956
1 Plasma(XPL) සිට MDL
L4.388712
1 Plasma(XPL) සිට MGA
Ar1,156.7556
1 Plasma(XPL) සිට MOP
P2.051832
1 Plasma(XPL) සිට MVR
3.95472
1 Plasma(XPL) සිට MWK
MK444.28968
1 Plasma(XPL) සිට MZN
MT16.42236
1 Plasma(XPL) සිට NPR
रु36.38856
1 Plasma(XPL) සිට PYG
1,821.2256
1 Plasma(XPL) සිට RWF
Fr372.1032
1 Plasma(XPL) සිට SBD
$2.113464
1 Plasma(XPL) සිට SCR
3.816048
1 Plasma(XPL) සිට SRD
$9.8868
1 Plasma(XPL) සිට SVC
$2.241864
1 Plasma(XPL) සිට SZL
L4.450344
1 Plasma(XPL) සිට TMT
m0.901368
1 Plasma(XPL) සිට TND
د.ت0.75756
1 Plasma(XPL) සිට TTD
$1.735968
1 Plasma(XPL) සිට UGX
Sh897.7728
1 Plasma(XPL) සිට XAF
Fr145.8624
1 Plasma(XPL) සිට XCD
$0.69336
1 Plasma(XPL) සිට XOF
Fr145.8624
1 Plasma(XPL) සිට XPF
Fr26.4504
1 Plasma(XPL) සිට BWP
P3.448824
1 Plasma(XPL) සිට BZD
$0.5136
1 Plasma(XPL) සිට CVE
$24.611712
1 Plasma(XPL) සිට DJF
Fr45.4536
1 Plasma(XPL) සිට DOP
$16.514808
1 Plasma(XPL) සිට DZD
د.ج33.502128
1 Plasma(XPL) සිට FJD
$0.585504
1 Plasma(XPL) සිට GNF
Fr2,232.876
1 Plasma(XPL) සිට GTQ
Q1.967088
1 Plasma(XPL) සිට GYD
$53.712288
1 Plasma(XPL) සිට ISK
kr32.3568

Plasma පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Plasma වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Plasma පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Plasma (XPL) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද XPL හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.2568 USD වේ.
XPL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
XPL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.2568 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Plasma හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
XPL සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
XPL හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
XPL හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
XPL හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් XPL අත්කර ගති.
XPL හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් XPL අත්කර ගති.
XPL හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
XPL සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 11.76M USD වේ.
මේ වසර තුලදී XPL වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව XPL මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා XPL මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:37:57 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

