සජීවී EVAA Protocol සඳහා අද මිල 2.584 USD කි. EVAA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි EVAA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

EVAA ගැන වැඩි විස්තර

EVAA මිල තොරතුරු

EVAA යනු කුමක්ද

EVAA ධවල පත්‍රිකාව

EVAA නිල වෙබ් අඩවිය

EVAA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

EVAA මිල පුරෝකථනය

EVAA ඉතිහාසය

EVAA මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

EVAA-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

EVAA තත්කාල ගනුදෙනු

EVAA USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

EVAA Protocol ලාංඡනය

EVAA Protocol මිල(EVAA)

1 EVAA සිට USD සජීවී මිල:

$2.584
-13.92%1D
USD
EVAA Protocol (EVAA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:15:22 (UTC+8)

EVAA Protocol (EVAA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 2.378
පැය 24 පහළ
$ 3.115
24H ඉහළ

$ 2.378
$ 3.115
$ 13.61297177645488
$ 1.4583095338977914
+3.48%

-13.91%

-73.76%

-73.76%

EVAA Protocol (EVAA) තත්‍ය කාලීන මිල $ 2.584. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 2.378 ක අවම අගයක් සහ $ 3.115 ක උපරිම අගයක් අතර EVAA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. EVAAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 13.61297177645488 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 1.4583095338977914 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව EVAA පසුගිය පැය තුල, +3.48% කින්, පැය 24 තුල, -13.91% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -73.76% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

EVAA Protocol (EVAA) වෙළඳපල තොරතුරු

No.891

$ 17.10M
$ 871.83K
$ 129.20M
6.62M
50,000,000
50,000,000
13.23%

BSC

EVAA Protocol හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 17.10M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 871.83K වේ. මුළු සැපයුම 6.62M සමඟින් EVAA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 50000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 129.20M කි.

EVAA Protocol (EVAA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා EVAA Protocolහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.41786-13.91%
දින 30 යි$ -1.205-31.81%
දින 60 යි$ +0.584+29.20%
දින 90 යි$ +0.584+29.20%
EVAA Protocol අද මිල වෙනස

අද, EVAA එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.41786 (-13.91%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

EVAA Protocol දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -1.205 (-31.81%) කින් ඉහළ ගියේය.

EVAA Protocol දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, EVAA එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.584 (+29.20%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

EVAA Protocol දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.584 (+29.20%), කින් චලනය විය.

EVAA Protocol (EVAA) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් EVAA Protocol මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

EVAA Protocol (EVAA) යනු කුමක්ද

EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans.

MEXC වෙතින් EVAA Protocol ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ EVAA Protocol ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට EVAA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ EVAA Protocol ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ EVAA Protocol මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

EVAA Protocol මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ EVAA Protocol (EVAA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ EVAA Protocol (EVAA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? EVAA Protocol සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් EVAA Protocol මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

EVAA Protocol (EVAA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

EVAA ProtocolEVAA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් EVAA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

EVAA Protocol (EVAA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

EVAA Protocol මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් EVAA Protocol MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

EVAA දේශීය මුදල් වෙත

1 EVAA Protocol(EVAA) සිට VND
67,997.96
A$3.97936
1.96384
2.22224
$2.584
RM10.77528
109.0448
¥395.352
ARS$3,750.34008
209.92416
229.22664
Rp43,066.64944
152.7144
￡E.122.19736
R$13.8244
C$3.64344
314.83456
3,712.63952
$9,900.36344
R.44.88408
108.55384
T.Sh.6,364.5212
Bs589.152
$2,436.712
Rs725.61304
1,357.84032
฿83.66992
NT$80.02648
د.إ9.48328
Fr2.0672
HK$20.07768
֏988.1216
.د.م24.10872
$47.95904
ريال9.69
Br397.65176
KSh333.82696
د.أ1.832056
9.50912
лв11.3696
kr24.72888
лв4.36696
Ft865.35576
54.54824
د.ك0.790704
8.42384
Bs17.8296
4.3928
SM23.82448
7.00264
Kz2,368.46856
.د.ب0.974168
$2.584
kr16.71848
L68.06256
118.6056
$44.8324
kr26.3568
$4.57368
B/.2.584
K10.8528
ر.ق9.40576
дин.262.58608
soʻm30,761.89984
L216.41
ƒ4.62536
ƒ4.6512
$5.168
KM4.36696
Fr7,599.544
$3.3592
$2.584
$413.8276
10,419.334
Fr1,085.28
56,173.91192
රු786.828
L44.16056
Ar11,639.628
P20.64616
39.7936
MK4,470.5784
MT165.2468
रु366.1528
18,325.728
Fr3,744.216
$21.26632
38.39824
$99.484
$22.55832
L44.78072
m9.06984
د.ت7.6228
$17.46784
Sh9,033.664
Fr1,467.712
$6.9768
Fr1,467.712
Fr266.152
P34.70312
$5.168
$247.65056
Fr457.368
$166.17704
د.ج337.10864
$5.89152
Fr22,467.88
Q19.79344
$540.46944
kr325.584

EVAA Protocol සම්පත්

EVAA Protocol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල EVAA Protocol වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: EVAA Protocol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

EVAA Protocol (EVAA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද EVAA හි සජීවී මිල, USD වලින් 2.584 USD වේ.
EVAA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
EVAA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 2.584 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
EVAA Protocol හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
EVAA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 17.10M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
EVAA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
EVAA හි සංසරණ සැපයුම 6.62M USD වේ.
EVAA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
13.61297177645488 USD ක ATH මිලක් EVAA අත්කර ගති.
EVAA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
1.4583095338977914 USD ක ATL මිලක් EVAA අත්කර ගති.
EVAA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
EVAA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 871.83K USD වේ.
මේ වසර තුලදී EVAA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව EVAA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා EVAA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:15:22 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

