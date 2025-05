Polkadot (DOT) යනු කුමක්ද

Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.

Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot's shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට DOT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Polkadot ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Polkadot මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Polkadot මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Polkadot,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DOT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Polkadotමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Polkadot මිල ඉතිහාසය

DOTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DOTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Polkadot මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Polkadot (DOT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Polkadot මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Polkadot MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

DOT දේශීය මුදල් වෙත

1DOT සිට VNDවෙත ₫ 121,666.545 1DOT සිට AUDවෙත A$ 7.4022 1DOT සිට GBPවෙත £ 3.55875 1DOT සිට EURවෙත € 4.22305 1DOT සිට USDවෙත $ 4.745 1DOT සිට MYRවෙත RM 20.3086 1DOT සිට TRYවෙත ₺ 183.6315 1DOT සිට JPYවෙත ¥ 692.2955 1DOT සිට RUBවෙත ₽ 381.9725 1DOT සිට INRවෙත ₹ 405.65005 1DOT සිට IDRවෙත Rp 77,786.8728 1DOT සිට KRWවෙත ₩ 6,636.357 1DOT සිට PHPවෙත ₱ 264.5812 1DOT සිට EGPවෙත £E. 237.8194 1DOT සිට BRLවෙත R$ 26.7618 1DOT සිට CADවෙත C$ 6.59555 1DOT සිට BDTවෙත ৳ 575.42615 1DOT සිට NGNවෙත ₦ 7,592 1DOT සිට UAHවෙත ₴ 196.7277 1DOT සිට VESවෙත Bs 436.54 1DOT සිට PKRවෙත Rs 1,333.20265 1DOT සිට KZTවෙත ₸ 2,422.1327 1DOT සිට THBවෙත ฿ 158.1034 1DOT සිට TWDවෙත NT$ 143.15665 1DOT සිට AEDවෙත د.إ 17.41415 1DOT සිට CHFවෙත Fr 3.93835 1DOT සිට HKDවෙත HK$ 37.011 1DOT සිට MADවෙත .د.م 44.27085 1DOT සිට MXNවෙත $ 91.8632

Polkadot සම්පත්

Polkadot පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Polkadot පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Polkadot (DOT) හි මිල කීයද? Polkadot (DOT)හි සජීවී මිල 4.745 USD වේ. Polkadot (DOT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Polkadot හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 7.48B USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DOTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 4.745 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Polkadot (DOT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Polkadot (DOT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.58B USD වේ. Polkadot (DOT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Polkadot (DOT) හි ඉහළම මිල 55.043 USD වේ. Polkadot (DOT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Polkadot (DOT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 2.21M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

