Curve (CRV) යනු කුමක්ද

Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.

MEXC වෙතින් Curve ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට CRV ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Curve ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Curve මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Curve මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Curve,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. CRV හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Curveමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Curve මිල ඉතිහාසය

CRVහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් CRVහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Curve මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Curve (CRV) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Curve මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Curve MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

CRV දේශීය මුදල් වෙත

1CRV සිට VNDවෙත ₫ 17,917.9308 1CRV සිට AUDවෙත A$ 1.08314 1CRV සිට GBPවෙත £ 0.5241 1CRV සිට EURවෙත € 0.621932 1CRV සිට USDවෙත $ 0.6988 1CRV සිට MYRවෙත RM 2.990864 1CRV සිට TRYවෙත ₺ 27.092476 1CRV සිට JPYවෙත ¥ 102.038776 1CRV සිට RUBවෙත ₽ 56.162556 1CRV සිට INRවෙත ₹ 59.873184 1CRV සිට IDRවෙත Rp 11,646.662008 1CRV සිට KRWවෙත ₩ 977.34168 1CRV සිට PHPවෙත ₱ 38.951112 1CRV සිට EGPවෙත £E. 35.21952 1CRV සිට BRLවෙත R$ 3.934244 1CRV සිට CADවෙත C$ 0.971332 1CRV සිට BDTවෙත ৳ 84.743476 1CRV සිට NGNවෙත ₦ 1,118.08 1CRV සිට UAHවෙත ₴ 28.972248 1CRV සිට VESවෙත Bs 64.2896 1CRV සිට PKRවෙත Rs 196.341836 1CRV සිට KZTවෙත ₸ 356.709448 1CRV සිට THBවෙත ฿ 23.346908 1CRV සිට TWDවෙත NT$ 21.089784 1CRV සිට AEDවෙත د.إ 2.564596 1CRV සිට CHFවෙත Fr 0.586992 1CRV සිට HKDවෙත HK$ 5.45064 1CRV සිට MADවෙත .د.م 6.519804 1CRV සිට MXNවෙත $ 13.542744

Curve සම්පත්

Curve පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Curve පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Curve (CRV) හි මිල කීයද? Curve (CRV)හි සජීවී මිල 0.6988 USD වේ. Curve (CRV) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Curve හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 938.75M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ CRVහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.6988 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Curve (CRV) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Curve (CRV) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.34B USD වේ. Curve (CRV) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Curve (CRV) හි ඉහළම මිල 17.745 USD වේ. Curve (CRV) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Curve (CRV) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 4.13M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

