Alaya AI (AGT) යනු කුමක්ද

Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

MEXC වෙතින් Alaya AI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Alaya AI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AGT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Alaya AI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Alaya AI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Alaya AI මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Alaya AI,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AGT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Alaya AIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Alaya AI මිල ඉතිහාසය

AGTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් AGTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Alaya AI මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Alaya AI (AGT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Alaya AI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Alaya AI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AGT දේශීය මුදල් වෙත

1AGT සිට VNDවෙත ₫ 638.77031 1AGT සිට AUDවෙත A$ 0.03713922 1AGT සිට GBPවෙත £ 0.01772002 1AGT සිට EURවෙත € 0.02087564 1AGT සිට USDවෙත $ 0.024274 1AGT සිට MYRවෙත RM 0.10267902 1AGT සිට TRYවෙත ₺ 0.95081258 1AGT සිට JPYවෙත ¥ 3.50103902 1AGT සිට RUBවෙත ₽ 1.929783 1AGT සිට INRවෙත ₹ 2.07469878 1AGT සිට IDRවෙත Rp 391.51607422 1AGT සිට KRWවෙත ₩ 33.20634652 1AGT සිට PHPවෙත ₱ 1.35667386 1AGT සිට EGPවෙත £E. 1.20180574 1AGT සිට BRLවෙත R$ 0.13423522 1AGT සිට CADවෙත C$ 0.03301264 1AGT සිට BDTවෙත ৳ 2.96725376 1AGT සිට NGNවෙත ₦ 37.40210742 1AGT සිට UAHවෙත ₴ 1.00785648 1AGT සිට VESවෙත Bs 2.403126 1AGT සිට PKRවෙත Rs 6.85303568 1AGT සිට KZTවෙත ₸ 12.36566108 1AGT සිට THBවෙත ฿ 0.79036144 1AGT සිට TWDවෙත NT$ 0.72385068 1AGT සිට AEDවෙත د.إ 0.08908558 1AGT සිට CHFවෙත Fr 0.01966194 1AGT සිට HKDවෙත HK$ 0.19030816 1AGT සිට MADවෙත .د.م 0.22137888 1AGT සිට MXNවෙත $ 0.4587786

Alaya AI සම්පත්

Alaya AI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Alaya AI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Alaya AI (AGT) හි මිල කීයද? Alaya AI (AGT)හි සජීවී මිල 0.024274 USD වේ. Alaya AI (AGT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Alaya AI හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 33.98M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ AGTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.024274 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Alaya AI (AGT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Alaya AI (AGT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.40B USD වේ. Alaya AI (AGT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, Alaya AI (AGT) හි ඉහළම මිල 0.038701 USD වේ. Alaya AI (AGT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Alaya AI (AGT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 213.14K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

