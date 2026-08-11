Какова текущая цена zkVerify?

zkVerify оценивается в ₽0.492114759772233360000, за сегодняшний день она изменилась на 1.25%.

Насколько быстро растёт сообщество VFY?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену zkVerify?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль zkVerify в секторе Smart Contract Platform,Zero Knowledge (ZK),Base Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,Base Native. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов VFY?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как VFY соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽15.0211345719314880000, а ATL — ₽0.416110536187330880000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 306194144.9 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.