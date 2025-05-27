Цена Zeuz (ZEUZ)
Текущая цена Zeuz (ZEUZ) сегодня составляет 0,00274625 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2,75M USD. Цена ZEUZ к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Zeuz:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Zeuz в течение дня составляет +8,25%
- Оборотное предложение составляет 1,00B USD
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За сегодня изменение цены Zeuz на USD составило $ +0,00020919.
За последние 30 дней изменение цены Zeuz на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Zeuz на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Zeuz на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,00020919
|+8,25%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Zeuz: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+1,92%
+8,25%
-34,48%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Zeuz is currently a perpetual DEX platform that is powered via Reya, aiming to support everything and everywhere. Currently users can open long/short positions with up to 100x leverage, with the ability to do partial closing, take profit, stop loss and limit orders. Our platform allows users to trade via isolated or cross margin, meaning their capital can be used more efficiently. There is also ability to stake the stable coin, which will allow to both accrue interest on the stable coin as well as use that same stable for the margin in perps trading
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