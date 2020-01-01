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Топ токенов категории Neverland Ecosystem по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Neverland Ecosystem. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Wrapped Neverland USDT0
Wrapped Neverland USDT0
WNUSDT0
$ 0.993974
+0.01%
0.00%
-0.06%
$ 4.04M
$ 1.91M
2
Wrapped Neverland USDC
Wrapped Neverland USDC
WNUSDC
$ 1.023
0.00%
-0.01%
-0.87%
$ 1.32M
$ 542.75
3
Wrapped Neverland AUSD
Wrapped Neverland AUSD
WNAUSD
$ 1.0
+0.01%
0.00%
0.00%
$ 1.24M
$ 1.91M
4
Wrapped Neverland WMON
Wrapped Neverland WMON
WNWMON
$ 0.01947412
0.00%
--
0.00%
$ 98.25K
$ 4.69K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Neverland Ecosystem и почему они так популярны?
Токены категории Neverland Ecosystem представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 4 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $6.70M.
Какой токен из категории Neverland Ecosystem демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Neverland Ecosystem, отслеживаемых на MEXC, WNUSDT0 продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Neverland Ecosystem находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 4 токенов категории Neverland Ecosystem, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Neverland Ecosystem относятся WNUSDT0, WNUSDC, WNAUSD. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Neverland Ecosystem?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Neverland Ecosystem составляет примерно $6.70M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Neverland Ecosystem, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.