Какова текущая цена Wrapped MinoTari?

Wrapped MinoTari торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -6.02%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как WXTM соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -6.02% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если WXTM превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Wrapped MinoTari показывает себя по сравнению с токенами категории Smart Contract Platform,Wrapped-Tokens,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,Proof of Work (PoW)?

В рамках сегмента Smart Contract Platform,Wrapped-Tokens,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,Proof of Work (PoW) WXTM демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Wrapped MinoTari?

Рыночная капитализация ₽31273306.0825125920000 ставит WXTM на ---е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется WXTM?

Wrapped MinoTari обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку WXTM?

При наличии в обращении 1016743962.023362 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.