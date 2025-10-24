Что такое Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)

Прогноз цены Wrapped Aave Avalanche USDC (USD)

Сколько будет стоить Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Wrapped Aave Avalanche USDC.

WAAVAUSDC на местную валюту

Токеномика Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)

Понимание токеномики Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WAAVAUSDC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) Сколько стоит Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) на сегодня? Актуальная цена WAAVAUSDC в USD – 1,17 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена WAAVAUSDC в USD? $ 1,17 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена WAAVAUSDC в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Wrapped Aave Avalanche USDC? Рыночная капитализация WAAVAUSDC составляет $ 153,90K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение WAAVAUSDC? Циркулирующее предложение WAAVAUSDC составляет 131,52K USD . Какова была максимальная цена (ATH) WAAVAUSDC? WAAVAUSDC достиг максимальной цены (ATH) в 1,41 USD . Какова была минимальная цена WAAVAUSDC за все время (ATL)? WAAVAUSDC достиг минимальной цены (ATL) в 0,566241 USD . Каков объем торгов WAAVAUSDC? Объем торгов за последние 24 часа для WAAVAUSDC составляет -- USD . Вырастет ли WAAVAUSDC в цене в этом году? WAAVAUSDC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WAAVAUSDC для более подробного анализа.

