Сегодняшняя цена wQIE

Текущая цена wQIE (WQIE) сегодня составляет $ 0,02445157 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WQIE на USD составляет $ 0,02445157 за WQIE.

На данный момент wQIE занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 23 810, при оборотном предложении 968,13K WQIE. В течение последних 24 часов, WQIE торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,210332, тогда как исторический минимум составил $ 0,00401289.

В краткосрочной перспективе WQIE изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 11,32.

Рыночная информация wQIE (WQIE)

Рыночная капитализация $ 23,81K$ 23,81K $ 23,81K Объем (24Ч) $ 11,32$ 11,32 $ 11,32 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 23,81K$ 23,81K $ 23,81K Оборотное предложение 968,13K 968,13K 968,13K Общее предложение 968 131,7819 968 131,7819 968 131,7819

Текущая рыночная капитализация wQIE составляет $ 23,81K, при 24-часовом объеме торгов $ 11,32. Циркулируещее обращение WQIE составляет 968,13K, а общее предложение – 968131.7819. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 23,81K.