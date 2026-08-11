Сегодняшняя цена WISHDOG

Текущая цена WISHDOG (WISHDOG) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.56% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WISHDOG на USD составляет $ 0 за WISHDOG.

На данный момент WISHDOG занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 26,188, при оборотном предложении 1.00B WISHDOG. В течение последних 24 часов, WISHDOG торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00324898, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе WISHDOG изменился на -- за последний час и на -3.03% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация WISHDOG (WISHDOG)

Рыночная капитализация $ 26.19K$ 26.19K $ 26.19K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 26.19K$ 26.19K $ 26.19K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация WISHDOG составляет $ 26.19K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WISHDOG составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 26.19K.