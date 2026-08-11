Сегодняшняя цена Wink Cat

Текущая цена Wink Cat (WINKCAT) сегодня составляет $ 0 с изменением 18,59% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WINKCAT на USD составляет $ 0 за WINKCAT.

На данный момент Wink Cat занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 12 194,13, при оборотном предложении 1,00B WINKCAT. В течение последних 24 часов, WINKCAT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе WINKCAT изменился на +2,00% за последний час и на -32,86% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Wink Cat (WINKCAT)

Рыночная капитализация $ 12,19K$ 12,19K $ 12,19K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 12,19K$ 12,19K $ 12,19K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Wink Cat составляет $ 12,19K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WINKCAT составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12,19K.